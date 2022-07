Los alimentos fortificados con vitamina D pueden salvar decenas de miles de vidas

a: Carolina Schaefer

La vitamina D es necesaria para el cuerpo. Según un estudio, la fortificación de alimentos puede reducir la mortalidad por cáncer. © Karl-Josef Hildenbrand / dpa

La vitamina D es esencial para la salud. Un nuevo estudio muestra que la fortificación adicional en los alimentos reduce las muertes por cáncer.

Heidelberg – Además de las enfermedades óseas y musculares, la deficiencia de vitamina D también está relacionada con el cáncer. Los estudios han demostrado que tomar suplementos de vitamina D puede reducir la tasa de mortalidad por cáncer. Por lo tanto, en algunos países como Estados UnidosCanadá y Finlandia Alimentos ya fortificados con vitamina D.

Epidemiólogos del Centro Alemán de Investigación del Cáncer (DKFZ) dirigido por Hermann Brenner en Europa ahora han investigado esto. Para ello, el equipo de investigación recopiló información sobre las políticas de suplementos de vitamina D de 34 países europeos.

Vitamina D: la fortificación en los alimentos puede prevenir muchas muertes relacionadas con el cáncer

El número de muertes relacionadas con el cáncer y la esperanza de vida en los países se vincularon luego con los resultados del estudio anterior. Con los datos disponibles, los investigadores calcularon “la cantidad de muertes relacionadas con el cáncer que en realidad se evitaron en los países con alimentos enriquecidos”, según el informe. trabajo de investigación En Mayo. También calcularon el número de muertes adicionales que podrían haberse evitado si todo esto se hubiera evitado. La Unión EuropeaLos países fortifican los alimentos con vitamina D.

El resultado: la fertilización podría prevenir unas 27.000 muertes relacionadas con el cáncer en los países europeos cada año. “Según los cálculos de nuestro modelo, si todos los países que estudiamos fortificaran los alimentos con cantidades adecuadas de vitamina D, se podrían prevenir alrededor de 130 000 o alrededor del nueve por ciento de todas las muertes por cáncer en Europa”, explicó el líder del estudio, Brenner. Esto equivale a una ganancia de aproximadamente 1,2 millones de años de edad.

Más vitamina D en la dieta: “Reducir la mortalidad por cáncer”

“Los datos actuales sobre la reducción de la mortalidad por cáncer muestran el enorme potencial que puede tener mejorar el suministro de vitamina D, pero no solo para la prevención del cáncer”, dice Brenner. “Deberíamos hacer un mejor uso de eso en el futuro”. Incluso si la vitamina D no reduce el riesgo de cáncer, los estudios muestran que sí reduce la mortalidad. Sin embargo, no reemplaza el tratamiento adecuado del cáncer.

Pero, ¿cómo es? La vitamina suprime los factores que promueven el cáncer y las reacciones inflamatorias crónicas, dijo Tobias Niedermayer en una entrevista. ntv.deque también participó en el estudio. Debido a los diversos efectos en el cuerpo, aumenta la probabilidad de “sobrevivir al cáncer”.

Estos alimentos contienen vitamina D

Apenas hay vitamina D en los alimentos, por lo que a menudo se toma como suplemento. Sin embargo, uno puede El exceso de suplementos de vitamina D es malo para la salud efecto. Sin embargo, algunos alimentos sirven como buenas fuentes:

Pescados grasos como el arenque, la caballa y el salmón

hígado de res

palta

huevos

Hongos comestibles, como champiñones y champiñones

Alimentos fortificados como la margarina

La mayor parte de nuestras reservas de vitamina D, también conocida como la vitamina del sol, se reponen con una exposición adecuada al sol. Por eso, DKFZ recomienda pasar unos doce minutos al sol dos o tres veces por semana. El centro de investigación indicó la necesidad de dejar al descubierto la cara, las manos y partes de los brazos y las piernas, y no usar protector solar durante este período de tiempo. (queso)