Cambio climático: ‘Ya podemos ver lo cerca que está todo’

aEn la pared detrás de su escritorio con vista a la estación de tren de Dammtor hay una imagen del filósofo Theodor W. Adorno meditando en una caminata por la montaña. El profesor Mujib Latif, que dirige la Academia de Ciencias de Hamburgo desde principios de año, también está acostumbrado a las largas distancias y los terrenos accidentados. Se hizo conocido como investigador del clima en el Instituto Geomar Helmholtz en un modelosu experiencia también es demandada en política y medios, el hombre de 67 años es un invitado frecuente en el programa de entrevistas más importante de Alemania.

Sin embargo, Latif no irradia satisfacción por lo logrado, ya que no quiere ser un mero recordatorio y presagio; Le interesa el hecho de que el calentamiento global se está abordando de manera más decisiva. Sin embargo, no con las protestas extremas en las calles, incluso él considera que eso es contraproducente.

mundo el domingo Hablemos de Jenga, lo mencionaste en tu nuevo libro Countdown. que es todo esto

buena respuesta: En la investigación climática, hablamos de los llamados puntos de inflexión, a través de los cuales los procesos que emanan de esto ya no se pueden revertir. Jenga es un juego de bloques de construcción en el que se sacan ladrillos de una torre y se los devuelve a la cima. Esto es fácil al principio y luego se vuelve más difícil hasta que todo se voltea o se desmorona automáticamente. Hacemos hincapié en el medio ambiente, y una vez que se supera este nivel de disrupción, no hay vuelta atrás.

mundo el domingo ¿Ya hay algo volteado?

Agradable: Esto no es tan fácil de ver como lo es con Block Tower. Por ejemplo, no sabíamos las temperaturas exactas a las que se producen estos puntos de inflexión. Los valores establecidos en el Acuerdo Climático de París de muy por debajo de los 2 grados de calentamiento global en comparación con la época preindustrial, pero mejores pero no más de 1,5 grados, eran una expresión de esperanza de que la probabilidad de que tales procesos comenzaran en ese momento. ser relativamente bajo.

mundo el domingo ¿Son todavía alcanzables estos objetivos?

Agradable: 1,5 grados definitivamente no. Con las emisiones globales actuales, las habríamos derribado en poco menos de diez años. La marca de los dos grados solo se puede alcanzar si el mundo se despide por completo de los combustibles fósiles en un cuarto de siglo. De hecho, Europa y Estados Unidos van por el buen camino, pero esta caída se ve compensada por la evolución de China e India, que muestran altas tasas de crecimiento.

mundo el domingo Se acaba de crear un club climático en la cumbre del G7 en Baviera, se trata del cuidado del clima, pero también de la abolición de los aranceles comerciales. movimiento correcto?

Agradable: Como “coalición de los dispuestos”, he estado defendiendo esta política aduanera durante mucho tiempo, hasta que se eliminen importantes obstáculos a la cooperación internacional. Pero el G7 también mostró cuál es el verdadero problema del debate climático.

mundo el domingo ¿el es llamado?

Agradable: Esta reunión de jefes de estado originalmente iba a estar dedicada principalmente a la política climática. Ahora bien, este fue un punto secundario que se determinó con bastante rapidez. Hay una tendencia general a priorizar todo lo demás, ya sea la pandemia o ahora la horrible guerra de agresión. Estos son problemas agudos, pero la catástrofe climática y la extinción de especies están en un nivel diferente, están amenazando la base misma de la vida.

El calentamiento global ya causará muertes masivas en todo el mundo. Destruye los medios de subsistencia en áreas que se consideraban seguras y prósperas. Necesitamos una estrategia a largo plazo en política climática y acuerdos que se apliquen pase lo que pase y que sean efectivamente sancionados por incumplimiento. Pero ahí es exactamente donde radica el problema, y ​​vemos las consecuencias. Basta con mirar a Italia.

mundo el domingo En algunas zonas, que en realidad son muy fértiles, no llueve desde noviembre y los ríos apenas llevan agua.

Agradable: Así es, los períodos tan calurosos y secos que también podemos vivir en Alemania lo cambian todo. También hay eventos de lluvia intensa. El resultado es una pérdida de prosperidad, que los estados pronto ya no podrán compensar con pagos de ayuda. La capacidad humana de adaptación también está llegando a sus límites. ¿Cómo se supone que funciona la agricultura cuando no llueve? ¿Cómo le gustaría adaptarse a fuertes lluvias como las que cayeron en el valle de Ahr hace un año?

Con el aumento del calentamiento global, será cada vez más común que ocurran varios eventos extremos simultáneamente o en rápida sucesión. A esto se suman las consecuencias sociales, que desencadenarán un gran debate sobre la justicia entre regiones, clases sociales y generaciones.

mundo el domingo Como presidente de la Academia de Ciencias de Hamburgo, ha convocado un panel de discusión la próxima semana para discutir cómo podemos prevenir mejor las crisis y qué papel puede y debe desempeñar el espectro completo de la ciencia aquí en el futuro.

Agradable: Deberíamos discutir cómo podrían ser las soluciones comunes, a menudo hay varias causas para los desarrollos y varias consecuencias que surgen de ellos. La prevención y gestión de crisis requiere un enfoque multidisciplinario.

mundo el domingo ¿Hay una pérdida de fe en la ciencia?

Agradable: Y ciertamente en algunos segmentos de la población, esto va acompañado de una pérdida de confianza en la política, y lo hemos probado con los llamados grupos de pensadores laterales. Recibo correos electrónicos abusivos casi todos los días. En general, en los últimos años no hemos logrado traducir nuestro conocimiento en acción social. Es por eso que quiero poner las comunicaciones científicas en un lugar destacado de la agenda durante mi presidencia, tenemos que encontrar nuevas formas.

mundo el domingo ¿Porque la política, especialmente en democracia, opera a un ritmo diferente al de la ciencia? Escribes en tu nuevo libro que el clima “tiene una larga distancia de frenado”, que puede ser mucho más larga que la vida humana.

Agradable: Eso sí, el éxito de los procedimientos no se vislumbra a corto plazo, lo que dificulta la mediación. Solía ​​pensar que la ciencia solo tiene que presentar sus hallazgos de una manera comprensible, y que las decisiones políticas correctas pueden extraerse casi automáticamente de eso. Soy más inteligente ahora también.

Veo que todavía hay cierta controversia sobre la limitación de la velocidad en las autopistas, aunque no hay un solo argumento válido para mantenerla. En mi opinión, los lobbies tienen mucho peso. Representan intereses privados y no piensan en el bien público. También vemos esto en la discusión sobre el fin del motor de combustión.

mundo el domingo ¿Qué está logrando la audiencia para influir en el comportamiento aquí? ¿Fotografías como las de ahora de Italia o también de los incendios forestales de Brandeburgo?

Agradable: Además, porque puedes ver lo cerca que está todo ahora que también es nuestro problema. De lo contrario, tenemos que lograr un comportamiento diferente a través de sistemas de incentivos. El billete de 9€ es una buena experiencia ahora, pero no debería terminar en agosto. El transporte público económico y la expansión de los sistemas de transporte público con trenes precisos y limpios e Internet rápido serán un componente importante. ¿A quién le encanta quedarse atascado en el tráfico?

Pero en las últimas décadas, el tren ha chocado contra un muro en Alemania, mientras que otros países han estado más distantes. Las personas deben darse cuenta de que se benefician de la protección del clima. Esto le cuesta algo al estado, pero si los costos de los daños explotan como resultado del calentamiento global, costará mucho más a largo plazo.

mundo el domingo Debido a la crisis de Ucrania, hay un nuevo debate sobre permitir que la generación de energía a carbón dure más, y también debería haber estaciones de gas líquido. ¿Puedes entender que incluso si es perjudicial para el clima?

Agradable: En las últimas décadas, aparentemente ha habido fuertes razones para seguir con los combustibles fósiles. Deberíamos haber aprendido de la crisis del petróleo de la década de 1970. Está dando sus frutos ahora.

mundo el domingo En el movimiento climático hay grupos como la “última generación” que se están radicalizando, que se están quedando en las calles o como ha sido el caso recientemente aquí en Hamburgo Ocupar y destruir edificios. ¿Crees que esto está justificado?

Agradable: Estos grupos muy extremistas, y con eso no me refiero a Fridays for Future, que marca una gran diferencia, piensan que tienen objetivos elevados para operar de esta manera, pero eso no es cierto. En cambio, refuerzan una división en la sociedad, y eso es lo peor que puede pasar: lo vemos en los Estados Unidos, donde ya no se puede imponer ninguna acción política porque las divisiones son muy profundas. Aquí, también, el fin no justifica los medios, precisamente porque la meta deseada es mucho más difícil de lograr.

Mujib Latif ha centrado su investigación desde 2003 en el Instituto Geomar-Helmholtz para la Investigación Oceánica en Kiel, investigando las influencias humanas en el clima y los procesos de cambio climático. Pero el hombre de 67 años creció en Hamburgo, donde se graduó de la escuela secundaria. Gimnasio en Kaiser-Friedrich-UferLatif también completó la mayoría de sus estudios en Hamburgo, incluido su doctorado con Klaus, ahora ganador del Premio Nobel de Física. Hasleman.