Mosquitos: qué puedo decir, los odiamos. Hacen ruidos molestos, siempre están zumbando frente a tu nariz y sus mordiscos pican. Para colmo, también transmiten enfermedades. Por cierto, esta circunstancia es muy favorable para los virus. Se transportan fácilmente y se propagan de un lugar a otro por la sangre de sus huéspedes infectados. Pero, ¿por qué los mosquitos pican más a unas personas que a otras? Una explicación es el olor de las posibles víctimas de puñaladas. Algunos cuerpos huelen más atractivos que otros. Esta realización no es nueva. Las plantas también usan este método para atraer polinizadores.

Casi la mitad de la población mundial vive en áreas que tienen un alto riesgo de contraer la fiebre del dengue. Ocurre en regiones tropicales y subtropicales de Asia, África y América Latina. La Organización Mundial de la Salud clasifica al dengue entre las diez mayores amenazas para la salud mundial, a medida que se amplía el área de propagación y aumenta el contagio. Hay cuatro subtipos del virus. Entonces puedes infectarte cuatro veces. Una vez infectado, hay inmunidad de por vida. Pero la infección no es inofensiva, ya que cada infección posterior también aumenta el riesgo de desarrollar un curso peligroso de la enfermedad.

Los virus del dengue dañan el sistema de formación de sangre. En el caso del dengue, se produce una disminución de las células sanguíneas, especialmente de las plaquetas, que son importantes para la coagulación de la sangre. En la primera forma, el dengue clásico, los pacientes desarrollan síntomas similares a los de la gripe y una erupción. La fiebre suele curarse sin consecuencias. La segunda forma es la fiebre hemorrágica del dengue (DHF), que en casos extremos puede conducir al síndrome de shock por dengue (DSS). Si no se tratan, el DHF y el DSS suelen ser fatales. Los niños en particular están en riesgo.

Por lo tanto, para ayudar a detener la propagación del dengue de otra manera, sería útil que los portadores del virus no olieran el atractivo olor de los mosquitos. ¿Cómo se puede prevenir la producción de acetofenona?

Después de que el equipo de Gong Cheng revisara la literatura existente sobre la proteína clave RELMa, los investigadores encontraron el ingrediente activo isotretinoína. Así que alimentaron ratones infectados con isotretinoína y los pusieron en una caja con mosquitos. Los resultados fueron alentadores. Los ratones infectados no fueron mordidos más que los ratones sanos.

Por supuesto, esto aún no se ha estudiado exhaustivamente porque, si bien la isotretinoína es un medicamento que se ha utilizado para tratar el acné severo durante muchos años, también es un medicamento recetado con una larga lista de efectos secundarios potencialmente graves. En particular, las mujeres en edad fértil solo deben tomarlo si usan métodos anticonceptivos al mismo tiempo, ya que existe un riesgo muy alto de que el medicamento cause defectos de nacimiento graves en el feto. Además, el tratamiento con isotretinoína es temporal, pero se debe evitar permanentemente que los mosquitos piquen a las personas. Por lo tanto, es necesario investigar un poco en el país antes de que se pueda evitar que la fiebre del dengue se propague de esta manera.