6 alimentos que aumentan el colesterol bueno

de: Judith Brown

Hay dos tipos de colesterol: el colesterol LDL “malo” y el colesterol HDL “bueno”. Este último debe permanecer en lo alto del cuerpo.

El colesterol es el componente básico de muchas hormonas, así como de las membranas celulares y los ácidos biliares. Por tanto, desempeña una importante tarea en el organismo. También se habla de la llamada molécula de grasa, que une otras grasas en el cuerpo para transportarlas a los lugares correctos. Sin embargo, demasiado colesterol puede ser perjudicial para el organismo porque provoca depósitos en los vasos sanguíneos. Esto, a su vez, aumenta el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares como derrames cerebrales o ataques cardíacos. Sin embargo, hay que hacer una distinción entre colesterol “bueno” y “malo”.

Prevenir el ictus con una dieta saludable: seis alimentos que aumentan el colesterol “bueno”.

A pesar de su alto contenido en grasas, los frutos secos pueden ayudar a equilibrar los niveles de colesterol en sangre. La cantidad es crucial. © Westend61/Imago

El colesterol de lipoproteínas de baja densidad (LDL) se conoce como colesterol “malo”. Si el valor es alto, el exceso de proteína se deposita en las paredes de los vasos sanguíneos en forma de placa. Su homólogo es el colesterol de lipoproteínas de alta densidad (HDL), que se considera colesterol “bueno” porque protege contra la aterosclerosis, por ejemplo, y el colesterol LDL contra los procesos oxidativos. Por ello se recomienda mantener los niveles de colesterol HDL lo más altos posible, a diferencia de los niveles de colesterol LDL. Una dieta saludable, entre otras cosas, puede ayudar. Puedes aumentar tu colesterol bueno con los siguientes seis alimentos:

semilla de lino: Además de los ácidos grasos omega-3, que naturalmente reducen la presión arterial, los cereales también contienen lignanos. Estas sustancias vegetales similares a la fibra se unen al colesterol dañino y lo transportan, lo que convierte a las semillas de lino en verdaderos agentes reductores del colesterol. cereales integrales: Los productos integrales no sólo te hacen sentir lleno por más tiempo y te ayudan a perder peso, sino que también ayudan a equilibrar tu nivel de colesterol en sangre gracias a la valiosa fibra. Además, los materiales vegetales secundarios que contiene también se utilizan como reductores naturales del colesterol. Pescado aceitosoEl salmón, la caballa y el atún son pescados que contienen muchos ácidos grasos insaturados, como omega 3 y omega 6, que aumentan el valor del colesterol bueno HDL y al mismo tiempo ayudan a reducir los niveles de colesterol LDL. paltaLas frutas verdes contienen muchos componentes que favorecen la salud y no sólo ayudan a perder peso. Es rico en vitaminas, calcio, potasio y aporta ácidos grasos buenos que ayudan a equilibrar los niveles de colesterol en sangre. Aceite vegetalLas grasas saludables son parte de una dieta equilibrada. Además, los aceites vegetales ricos en ácidos grasos poliinsaturados, como el aceite de oliva, cáñamo o girasol, pueden estimular la producción de colesterol en el organismo. Aumentan los niveles de colesterol HDL y aseguran la reducción del colesterol LDL. Nueces: Aunque contienen mucha grasa, aún pueden ayudar a equilibrar los niveles de colesterol en sangre. La cantidad es crucial. Por ejemplo, basta con cinco nueces al día para reducir los niveles de colesterol. Los ácidos grasos insaturados que contiene, además de otras sustancias vegetales que contiene, impiden la absorción del colesterol nocivo.

