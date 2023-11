Así se tratan Jasmine y Jochen antes del final

Sin embargo, Yasmine ve diferencias significativas entre la teoría y la práctica. Su cooperación será mejor ahora, pero todavía no están completamente abiertos. Jochen destaca que no se quedarán callados y podrán hablar de todo con normalidad. Esto no pareció convencer a Jasmine. “Primero hay que dejar que se arraigue, luego el tiempo dirá cómo va”, dice. Jochen le agradece los datos y luego los dos se van.