Estas son las reglas de las peleas en equipo

Lo básico en pocas palabras La decimotercera temporada de “La Voz de Alemania” ha comenzado a pleno rendimiento.

Los entrenadores y sus equipos deben afrontar un nuevo desafío en el programa: las batallas en equipo. Aquí todo es posible: todo un equipo podría llegar a semifinales o el entrenador podría perder todo su talento.

En este artículo podrás leer toda la información sobre la nueva y despiadada sección de la “Voz de Alemania”.

Aquí podrás encontrar más información sobre la decimotercera temporada de “La Voz de Alemania”, todo el talento y las últimas novedades.

¡Esto nunca antes había sucedido en “La Voz” en ningún lugar del mundo! ¡Los entrenadores pueden perder todos sus talentos en batallas en equipo antes de las semifinales! Aquí puede leer todo sobre la innovación desafiante.

En el clip: la actuación excepcional de Desiree en la lucha en equipo

Los entrenadores le temen: ¡el equipo pelea!

¡“La Voz de Alemania” tiene una innovación desafiante en camino! Esto hace que los entrenadores suden de antemano. Porque: Después de las peleas, las nuevas peleas en equipo serán el SAT.1 a partir del 10 de noviembre. ¡Y les presionan mucho! Aquí las cartas están completamente modificadas.

Nuevo: así es como funcionan las batallas en equipo

Y así es como funciona la nueva lista de “La Voz”: en las batallas en equipo, cada entrenador envía la misma cantidad de talentos a la carrera, uno a la vez y en cualquier orden.

Luego se canta alrededor de los llamados asientos calientes. Quien entregue uno al final del episodio estará en las semifinales de “La Voz”. Hay tres rondas de peleas en equipo, cada una con cuatro asientos calientes, para un total de 12 semifinalistas.

Los talentos que vienen en la primera fila automáticamente obtienen un asiento caliente. Cuando se llenan los cuatro lugares, las cosas se ponen emocionantes. A partir de este momento llega el momento de las batallas: cada talento debe competir contra un talento del equipo contrario.

Los entrenadores explican las nuevas reglas

ÚNICO EN EL MUNDO: ¡Los entrenadores pueden perder todos sus talentos!

Ahora los entrenadores tienen que avanzar tácticamente: tienen que decidir qué talentos de su equipo actuarán. Pero esto no es suficiente. Junto con su talento, también seleccionan talento de los puestos calientes ya ocupados contra los que quieren luchar.

Después del duelo de canto, le toca al público del estudio: deciden mediante votación qué talento se lleva el puesto caliente. ¡Otro talento está fuera! No vota toda la audiencia del estudio, sino sólo un bloque de personas que no tienen ninguna conexión con el talento. Por lo tanto, no tiene sentido votar por personas talentosas si traen muchos amigos que los apoyen.

El modo Teamfight significa: En teoría, es posible que un entrenador pierda todo su talento o que todo el equipo pase a la siguiente ronda. ¡Una novedad absoluta en “La Voz” a nivel mundial!

Nuevo segmento “The Voice”: las batallas en equipo reemplazan los cantos

Hasta ahora, los respectivos equipos sólo se han enfrentado en la final. Antes de eso, los talentos individuales sólo tenían que luchar entre sí dentro del equipo. Las batallas en equipo reemplazan los playoffs de temporadas anteriores. Con la nueva etapa, la demanda de talento y formadores es mayor que nunca.

El programa “La Voz de Alemania” se emite todos los viernes en SAT.1 en adelante gwen – Ambos a las 20:15 horas. Aquí puede encontrar una descripción general de todos los horarios de transmisión.