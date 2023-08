ASRock DeskMini B760: la Mini PC Barebone recibe una actualización de 2.5GbE Mini

ASRock amplía su gama de mini PC barebone con el DeskMini B760. El sucesor del DeskMini B660 utiliza un conjunto de chips Intel actualizado, que apenas difiere de su predecesor. En consecuencia, el equipamiento de la minicomputadora apenas ha cambiado. La red solo se actualiza a Ethernet de 2,5 Gb/s.

Antes de esto, ASRock ha prometido el DeskMini B760 varias veces, más recientemente con un pequeño adelanto de Computex. También se habló de un nuevo DeskMeet B760, del que aún queda mucho camino por recorrer.

El ASRock DeskMini B760 también viene

En sus páginas de productos, ASRock ahora ofrece una Mini Oficina B760 respectivamente DeskMini B760W con kit Wi-Fi adjunto en detalle.

diferencia con el antecesor

Una comparación directa con el predecesor revela que el equipo sigue siendo idéntico excepto por un punto. Por lo tanto, el controlador Ethernet agregado permanece “Dragón RTL8125BGRealtek es la única mejora, ya que proporciona 2,5 Gb/s para LAN, en comparación con 1 Gb/s antes.

Especificaciones de DeskMini B760 en comparación con DeskMini B660

Que nada más haya cambiado no es nada sorprendente, después de todo, el conjunto de chips B760 es solo una actualización del formulario B660. El único cambio se refiere a los carriles PCIe: el B760 ofrece 10 veces más PCIe 4.0 x4 en lugar de 6 veces el B660. El número de carriles PCIe 3.0 se reduce en consecuencia. El artículo “B760 vs. H770 vs. Z790: Comparación del nuevo chipset de placa base de Intel para LGA 1700” proporciona más detalles.

Vista general del equipo

Por lo tanto, se mantiene con las características básicas del equipo, que incluyen soporte para Intel Core 12th/13th Gen con hasta 65 W TDP, hasta 64 GB DDR4-3200 en dos zócalos SO-DIMM más dos puertos SATA y M.2 (una ranura PCIe) 5.0 x4, una vez PCIe 4.0 x4). Otra ranura M.2 con interruptor electrónico es para módulos WLAN cortos. En el frente hay un puerto USB-C rápido de 20 Gb/s, un puerto USB-A de 10 Gb/s y dos conectores de audio. En la parte posterior se pueden encontrar puertos USB adicionales, conectividad de red y salidas de video, incluidos DisplayPort 1.4 y HDMI.

DeskMini B760 (Foto: ASRock)

La energía es proporcionada por una fuente de alimentación externa de 120W. Con unas dimensiones de 155 x 155 x 80 mm, el mini PC tiene un volumen de unos 1,92 litros.

ASRock aún no ha anunciado el precio del DeskMeet B760. Los anticipos están disponibles desde alrededor de 180 euros. Se puede imaginar un pequeño costo adicional.

Además, hay costos de CPU que incluyen enfriador, RAM y almacenamiento masivo.