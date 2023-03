8:22 a.m.

¿Aston Martin como modelo a seguir para Mercedes?



El equipo cliente ha tenido un mejor comienzo de temporada en 2023 que el equipo de fábrica. Por supuesto, esto duele a Toto Wolfe & Co., pero también es alentador al mismo tiempo. Porque el ejemplo de Aston Martin demuestra cuánto tiempo se puede encontrar en unos pocos meses.

“No hay vacas sagradas”, dice Wolff sobre el concepto actual de Mercedes, y enfatiza: “Lo que ha hecho Aston Martin demuestra que puedes encontrar tanto tiempo de vuelta en seis o siete meses que puedes jugar al frente”.

Wolfe dijo que esto demuestra que “ninguna temporada debe descartarse”. Al mismo tiempo, el jefe del equipo dejó en claro que no le importaba si Mercedes eventualmente se parecería a Red Bull, siempre que los cambios traigan rendimiento.

“En este punto, no tenemos dogmatismo sobre cómo debería ser el auto. Tiene que ser el auto de carrera más rápido posible, y no me importa si el auto se parece a Red Bull o SpaceX. Solo tiene que ser rápido.”