Atención a los clientes de Amazon: Consumer Center alerta sobre intentos graves de fraude

El Centro de Atención al Consumidor advierte sobre nuevos intentos de fraude dirigidos a clientes de Amazon. Lea aquí dónde tener cuidado.

Según el Centro de Atención al Consumidor Clientes de tarjetas de crédito de Amazon Actualmente está respondiendo más a los correos electrónicos de phishing. Así es como los delincuentes intentan obtener datos confidenciales de los clientes. El mensaje les dice a los destinatarios que deben hacer coincidir su número de teléfono móvil. Este es un requisito previo para continuar utilizando la aplicación “Lbb amazon”.

Esto garantiza una mayor seguridad y un uso fluido. La razón dada por los estafadores es “el aumento de los ataques a los agujeros de seguridad en algunos proveedores de servicios móviles”. Como es habitual en estos correos electrónicos de phishing, los delincuentes también envían un enlace directo. Debe usar el botón A la acción para ingresar su propio número.

Sin embargo, el mensaje es un intento de estafa y no proviene de Amazon ni de LBB Berlin, el banco que maneja las tarjetas de crédito Visa de Amazon.

Correos electrónicos de phishing enviados a clientes de tarjetas de crédito de Amazon: cómo detectar la estafa



Los clientes de tarjetas de crédito LBB Amazon están recibiendo correos electrónicos de phishing.

Foto: Centro del Consumidor

Es muy fácil detectar este correo electrónico como un intento de phishing. Está lleno de errores de ortografía y puntuación. No hay dirección personal para el cliente, como en el saludo de cierre.

Además, los bancos o los clientes de Amazon no suelen exigir la verificación de datos personales y sensibles de esta forma. Los delincuentes no se molestaron en averiguar de antemano el nombre de la aplicación para clientes de tarjetas de crédito de Amazon de LBB. Estos se llaman “Tarjeta Amazon.de VISA” y no “Lbb amazon”.

Los clientes que reciban dicho correo electrónico deben moverlo a su carpeta de correo no deseado.

