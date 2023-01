¡Atención cáncer de hígado! Esta dieta conlleva serios riesgos.

de: Vivian Werg

El cáncer de hígado es una de las enfermedades oncológicas más raras, pero a menudo es mortal. Un estudio mostró qué dieta puede aumentar el riesgo de cáncer de hígado.

Frankfurt – El cáncer de hígado (carcinoma hepatocelular) es una enfermedad maligna de las células hepáticas. Aunque es relativamente raro, es una de las causas más comunes de muerte por cáncer debido a un mal pronóstico. Según la Sociedad Alemana del Cáncer (DKG), unas 8.790 personas (6.160 hombres y 2.630 mujeres) desarrollan este tipo de cáncer en Alemania cada año.

Una característica especial del cáncer de hígado es la creciente frecuencia de nuevos casos y muertes en Alemania. Como señala DKG, la incidencia de cáncer de hígado está aumentando significativamente en Alemania, otros países europeos y EE. UU. En los últimos 35 años, el número de casos nuevos se ha duplicado tanto en hombres como en mujeres.

Estudio realizado por la Universidad de Toledo Se ha encontrado que algunas dietas pueden aumentar el riesgo de cáncer de hígado en algunas personas.

Cáncer de hígado: una dieta alta en fibra aumenta el riesgo de cáncer de hígado

Muchas personas toman Alimentos ricos en fibra Para ti mismo para bajar de peso y enfermedades crónicas. como la diabetes Y Para prevenir el cáncer. Resultados detallados del estudio presentados en revista Enfermedades del sistema digestivo Las publicaciones sugieren que una dieta rica en fibra (como la inulina) puede aumentar el riesgo de cáncer de hígado, particularmente en personas con malformaciones vasculares, en las que la sangre del intestino no pasa por el hígado.

La sangre normalmente fluye desde los intestinos hasta el hígado, donde se filtra antes de regresar al resto del cuerpo. Cuando hay un defecto vascular (llamado derivación estérica portal), la sangre de los intestinos se desvía del hígado y regresa al suministro de sangre general del cuerpo. La disfunción vascular también permite que el hígado sintetice continuamente ácidos biliares. Estos ácidos biliares eventualmente se desbordan y terminan en el torrente sanguíneo en lugar de en los intestinos. La sangre transportada por el hígado contiene altos niveles de productos microbianos que pueden estimular el sistema inmunológico y causar inflamación.

“Este estudio es un avance maravilloso. Proporciona evidencia que puede ayudar a identificar a las personas en riesgo de desarrollar cáncer de hígado y, en todo caso, nos permite reducir el riesgo a través de simples cambios en la dieta”. Matam Vijay Kumar, autor principal del estudio y profesor del Departamento de Fisiología y Farmacología de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Vida.

Una característica especial del cáncer de hígado es la mayor frecuencia de nuevos casos. (imagen icónica) © YAY Images / Imago

Cáncer de hígado: un estudio anterior mostró que la inulina parece tener un efecto sobre el desarrollo del cáncer

Hace cuatro años, el equipo de Vijay Kumar publicó un importante trabajo en la revista célula. En ese momento le preguntaron Se encontró que un alto porcentaje de ratones con defectos en el sistema inmunológico desarrollaron cáncer de hígado después de ser alimentados con una dieta rica en inulina.

La inulina es una fibra dietética vegetal fermentable disponible en los supermercados como un prebiótico que promueve la salud. También es un ingrediente común en los alimentos procesados. Si bien la inulina promueve la salud metabólica en la mayoría de las personas que la consumen, Vijay Kumar y sus colegas descubrieron que aproximadamente uno de cada 10 ratones de laboratorio estándar aparentemente sanos desarrolló cáncer de hígado después de comer la dieta que contenía insulina.

“Esto fue muy sorprendente dado lo raro que aparece el cáncer de hígado en ratones”, dijo Vijay Kumar en su informe. “Los resultados plantearon preguntas reales sobre los riesgos potenciales de algunas fibras dietéticas, pero solo ahora entendemos por qué los ratones desarrollaron un cáncer tan agresivo”.

Cáncer de hígado: no toda la fibra es igualmente beneficiosa para todos

escribió el Dr. Peng San Yue, investigador postdoctoral y primer autor del estudio.

Si bien los investigadores no presentan un argumento integral en contra de los beneficios para la salud de la fibra, instan a las personas a prestar atención al tipo de fibra que consumen, lo que subraya la importancia de la nutrición personal. “No toda la fibra es igual, y no toda la fibra es igual de buena para todas las personas. Las personas con problemas hepáticos asociados con altos niveles de ácidos biliares deben tener cuidado con la fibra fermentable”, dijo Yeoh. Controla lo que comes. Porque lo que comes se procesa de manera diferente”.

Curiosamente, los investigadores encontraron que el alto consumo de fibra aumentaba el riesgo de cáncer de hígado en un 40 por ciento en aquellos cuyos niveles de ácidos biliares en la sangre estaban en el cuartil superior de su muestra. eso El riesgo general de cáncer se puede reducir con cinco consejos para la vida diaria.

Cáncer de hígado: un vínculo entre los ácidos biliares y la fibra dietética

En general, Yeoh y Vijay-Kumar dicen que los hallazgos sugieren la necesidad de realizar pruebas periódicas de los niveles de ácidos biliares en la sangre y un enfoque cauteloso para la ingesta de fibra en las personas que saben que sus niveles de ácidos biliares en la sangre son más altos de lo normal.

El último descubrimiento podría ayudar a los médicos a identificar a las personas con mayor riesgo de desarrollar cáncer de hígado años antes de que se desarrollen los tumores y darles la oportunidad de reducir el riesgo con simples cambios en la dieta. (Vivian Werg)