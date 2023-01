Crisis climática: ¿un regreso a la tecnología de captura y almacenamiento de dióxido de carbono? | tagesschau.de

Estado: 19/01/2023 15:46

Ha sido controvertido durante mucho tiempo, pero dada la crisis climática, almacenar dióxido de carbono en la Tierra podría estar celebrando un renacimiento. ¿Qué tan segura es la tecnología? ¿Y puede realmente contribuir a proteger el clima?

Por Marilyn Wegmann, tagesschau.de

Alemania se ha comprometido: el país debe ser climáticamente neutral para 2045. Pero no Las emisiones no están cayendo lo suficientemente rápidopara alcanzar esta meta. Entonces, los investigadores piden la reducción de CO2 de otras maneras además de los ahorros. En Alemania, una tecnología muy conocida podría marcar un regreso: la captura y el almacenamiento de carbono (CCS), en alemán: separar el dióxido de carbono y almacenarlo bajo tierra.

Un viaje a Noruega del Ministro de Economía y Protección del Clima, Robert Habeck, hace dos semanas puede ser una indicación de esto. Porque el dióxido de carbono de Alemania se transportará a Noruega en el futuro y se almacenará allí bajo el fondo del mar. Antes de que finalice este año, el gobierno federal pretende desarrollar una estrategia de gestión del carbono y eliminar los obstáculos legales que actualmente impiden el transporte de dióxido de carbono a Noruega.

Aprovechamiento de antiguos yacimientos de gas natural

Con la captura y el almacenamiento de carbono, el dióxido de carbono de las centrales eléctricas de carbón o las plantas de cemento, por ejemplo, se separa, licua y luego se transporta a un sitio de almacenamiento a través de tuberías, barcos o camiones. Esto puede estar en capas profundas de roca en tierra (en tierra) o debajo del fondo del mar (en alta mar). Los antiguos yacimientos de gas natural también se utilizan para introducir dióxido de carbono, ya que los gases ya se han almacenado aquí durante al menos 10.000 años.

La captura de dióxido de carbono se persigue actualmente principalmente en empresas industriales. Existen diferentes métodos a partir de diferentes etapas del proceso industrial. Eliminan el dióxido de carbono antes o después del procesamiento industrial o tratan el aire utilizado para la combustión.

Filtrarlo de la atmósfera sigue siendo muy costoso y consume mucha energía hoy en día. Según Hapc, la captura y almacenamiento de dióxido de carbono debería ser una solución temporal a las emisiones actualmente inevitables.

Emisiones inevitables en la producción de cemento

“Las centrales eléctricas de carbón ya no son un problema cuando se trata de la separación de CO2”, dice Bernd Ebel, jefe del Departamento de Sistemas y Tecnología Energéticos de la Universidad Técnica de Darmstadt. Porque ya no tienen futuro, y las inversiones en tecnología con fecha de vencimiento no son económicamente viables.

Es diferente en el negocio del cemento, por ejemplo. Allí se produce inevitablemente dióxido de carbono y el hormigón seguirá siendo un material de construcción popular. Según uno de ellos, la producción crea Informe WWF Desde 2019 un total del ocho por ciento de todas las emisiones de gases de efecto invernadero en todo el mundo.

La plataforma de gas Sleipner de Noruega fue el primer proyecto industrial de captura y almacenamiento de carbono del mundo. Alrededor de un millón de toneladas de dióxido de carbono se almacenan aquí cada año. Foto: AP

No hay uso industrial en Alemania.

Sin embargo, a largo plazo, el dióxido de carbono no solo debería exportarse, sino también almacenarse en Alemania. Ya existen posibles lugares para esto: en las profundas capas rocosas del Mar del Norte alemán, según A Instituto Federal de Geociencias y Recursos Naturales (BGR) Espacio para unos miles de millones de toneladas de dióxido de carbono. Sin embargo, rara vez se utilizan hoy en día.

Porque hace más de diez años ya había un acalorado debate sobre el almacenamiento de dióxido de carbono en Alemania. En ese momento, las centrales eléctricas de carbón en particular querían darse una capa de pintura más ecológica. Iniciativas ciudadanas han tomado medidas contra esto. Como resultado, no hay uso industrial de CCS en Alemania y solo unos pocos proyectos de investigación.

Los geólogos creen que la tecnología es segura

Pero incluso hoy, cuando ya no se trata de la evaluación del ciclo de vida de las centrales eléctricas de carbón, todavía hay críticas sobre CCS. Carsten Smid es experto en clima y energía de Greenpeace. Incluso después de diez años, CCS no es una opción para él. En cambio, teme que el dióxido de carbono pueda escapar a través de fugas y terremotos.

Klaus Wallmann lo ve de otra manera. Ha estado investigando la captura y el almacenamiento de dióxido de carbono en el Centro de Investigación Oceánica GEOMAR Helmholtz en Kiel durante años y opina: “Necesitamos la captura y el almacenamiento de dióxido de carbono para limitar el cambio climático”. Muchos de sus colegas lo describieron de la misma manera. La captura y almacenamiento de dióxido de carbono es una forma de volverse climáticamente neutral. Esto significa que la cantidad de emisiones emitidas y eliminadas está equilibrada. Esto puede suceder, por ejemplo, mediante la reforestación o mediante tecnologías como la captura y el almacenamiento de dióxido de carbono. Es más Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático Por lo tanto, incluye la captura y el almacenamiento de dióxido de carbono como una forma de combatir el cambio climático.

Si se producen fugas, tienen un impacto mínimo en el ecosistema

Wallmann también fue el coordinador del proyecto financiado por la UE ECO2. Un equipo de científicos ha revisado los sitios de almacenamiento de dióxido de carbono de Noruega en busca de fugas, y no han encontrado ninguna. Sin embargo, si el gas escapa, el efecto sobre los organismos vivos será mínimo, según Wallmann. “Si el dióxido de carbono escapa de un derrame, se disuelve cerca del fondo. Entonces el agua se vuelve ácida y eso tiene un efecto negativo en la biodiversidad. Sin embargo, el radio de daño es pequeño”.

Sebastian Bauer es geólogo de la Universidad de Keele y está en el proyecto gustar preocupado. Entre otras cosas, el equipo quiere volver a calcular la capacidad de almacenamiento geológico de dióxido de carbono bajo el Mar del Norte. Bauer en realidad hizo una extensa investigación sobre la captura y el almacenamiento de dióxido de carbono hace diez años. También cree que los objetivos climáticos ambiciosos no se pueden lograr sin la captura y el almacenamiento de dióxido de carbono. “Pero ese era el caso hace 15 años”. Según Bauer, los riesgos potenciales están estrechamente relacionados con la ubicación respectiva del almacenamiento de CO2.

Habeck visita el proyecto CCS en Noruega Annette Letterer, ARD Temas diarios de Estocolmo 9:45 p. m., 6.1.2023

Sitio de prueba en Kitzen – 67,000 toneladas de dióxido de carbono inyectadas

En el caso de sitios CCS potenciales, la selección de sitios adecuados es particularmente importante. Con el dióxido de carbono almacenado en capas de roca a gran profundidad, hay más activos protegidos, como edificios y aguas subterráneas. Este último en particular puede contaminarse cuando se inyecta dióxido de carbono en el suelo.

Un proyecto piloto ha demostrado que almacenar dióxido de carbono en la playa todavía puede funcionar kezin. Entre 2008 y 2013, científicos del Centro Alemán de Investigación de Geociencias (GFZ) en Potsdam inyectaron unas 67.000 toneladas de dióxido de carbono en la Tierra. El seguimiento posterior tuvo lugar durante un período de cuatro años. Desde entonces ha sido considerado como uno de los proyectos pioneros de almacenamiento de CO2.

Ketzin fue el único proyecto CCS en tierra en Europa. Foto: Image Alliance/dpa

El objetivo principal: evitar emisiones

Si Habeck se sale con la suya, Alemania pronto inyectará parte de su CO2 a Noruega. El ministro de Economía considera que el uso de la captura y almacenamiento de dióxido de carbono es necesario para que Alemania pueda alcanzar el objetivo de neutralidad climática para 2045. Así lo subraya también Reporte de evaluacion La ley de almacenamiento de dióxido de carbono, que también regula la captura y el almacenamiento de dióxido de carbono. Sin embargo, el objetivo final sigue siendo reducir las emisiones.