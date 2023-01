Esterilización y limpieza de órganos en 5 pasos

de: judith moreno

El bienestar físico y mental están íntimamente ligados a nuestra salud intestinal. Si la microbiota intestinal está alterada, los intestinos deben limpiarse.

tenenciaY Gas La diarrea puede ser una señal de que la flora intestinal está dañada y de que se están produciendo procesos inflamatorios en los intestinos. Sin embargo, dado que un intestino sano es un requisito previo para el buen funcionamiento del sistema inmunitario, por ejemplo, un Un desequilibrio en la microbiota intestinal ser tratado. Por ejemplo, es adecuada la limpieza intestinal, en la que los afectados pueden hacer que los intestinos vuelvan a funcionar.

Limpieza intestinal: cinco pasos que ayudan a tratar el estreñimiento y las flatulencias

La limpieza de colon puede ayudar a reponer la flora intestinal. Esto requiere unos simples pasos. © Sorapop / IMAGO

En el caso de que se altere la microbiota intestinal, esto puede tener diferentes efectos. Así se desarrollan muchas enfermedades y dolencias crónicas intestino inflamatorio o mejorarlo. Resistencia a la insulinaEnfermedades autoinmunes, enfermedad mentalObesidad o infecciones persistentes Problemas de la hormona tiroidea El resultado puede ser. Síntomas como estreñimiento, flatulencia y diarrea generalmente indican que algo anda mal con los intestinos. Para recuperar tus intestinos y digerirte de nuevo, el dr. Aviva Romm, MD, médica y autora, según Centrarse en Internet Limpieza intestinal en varios pasos.

1. Preparación: A diferencia de otros métodos de limpieza de colon, no necesita laxantes para preparar su colon para la limpieza. en su lugar deberías Acabar con la dieta poco saludable y la mala flora intestinal, para que la digestión no esté cargada de irritantes. Para hacer esto, reemplace todo lo que no puede tolerar, como alimentos grasos, azúcar, gluten o café muy tostado, con muchas frutas y verduras frescas, nueces y aceites vegetales. Este último contiene grasas y proteínas de alta calidad.

2. Evita todo lo que dañe la mucosa intestinal, así como bebe mucha agua: Es sabido que medicamentos como los antibióticos o los analgésicos tienen un efecto negativo sobre la flora intestinal. Por lo tanto, se recomienda realizar la limpieza intestinal durante un período en el que no necesite tomar estos medicamentos. Definitivamente debe consultar a su médico aquí. También bebe lo suficiente Agua para apoyar los poderes de autocuración de su cuerpo.

3. Suplemento de enzimas digestivas: Se producen problemas digestivos.Cuando se producen enzimas digestivas insuficientes en las glándulas salivales, las membranas mucosas del estómago, los intestinos y el páncreas. Por lo general, ayudan a descomponer los componentes individuales de los alimentos en partículas. De esta manera, se puede digerir y utilizar mejor. Por lo tanto, puede ser útil y razonable tomar enzimas digestivas, que están disponibles sin receta en la farmacia, antes de cada comida.

4. Renovación de la flora intestinal: el microbioma intestinal se altera cuando la flora intestinal está compuesta por bacterias dañinas. Si estas bacterias desaparecen después de los primeros pasos de la limpieza intestinal, el microbioma debe reconstruirse y almacenarse con buenas bacterias. Comer verduras fermentadas como el chucrut ayuda aquí porque contienen valiosas bacterias del ácido láctico. Un montón de lechuga y repollo también son buenos. Además, puedes fortalecer tu flora intestinal con prebióticos como el ajo, la cebolla y la avena. Además, las bacterias intestinales beneficiosas necesitan fibra para poder comer y funcionar. Las verduras, la linaza y las cáscaras de psyllium son especialmente adecuadas aquí.

5. Es hora de restaurar su intestino: el paso final es darle tiempo a su intestino para que se regenere desde cero. Por ejemplo, la pared intestinal necesita una semana para reconstruirse y reducir la inflamación. zincSe pueden tomar selenio y vitaminas A, C y E para apoyarlo durante esta fase.

Intestino sano: previene infecciones y enfermedades

Para asegurarse de que su flora intestinal se mantenga saludable a largo plazo, lo mejor es llevar una dieta saludable. Esto debería incluir verduras y frutas frescas todos los días, por ejemplo. Evite las grasas animales, los productos de harina blanca y el azúcar. El estrés también puede tener un efecto negativo en el intestinopor lo que debe reducirlo tanto como sea posible y tratarse a sí mismo y a su cuerpo con cuidado.

