“Aún no informado”: la NASA se mostró sorprendida por la salida de Rusia de la Estación Espacial Internacional

Hasta ahora, la cooperación internacional en el espacio ha escapado a todas las crisis políticas. Pero ahora Rusia anuncia su salida de la Estación Espacial Internacional. No está claro cómo seguirá funcionando el universo sin el estado espacial. La NASA está sorprendida.

Rusia quiere salir de la ISS después de 2024, pero según la NASA aún no lo ha comunicado. “La NASA no ha sido informada de ninguna de las decisiones de los socios”, dijo el presidente de la NASA, Bill Nelson. La NASA sigue comprometida con la operación de la Estación Espacial Internacional hasta 2030 y, por lo tanto, está coordinando su trabajo con sus socios.

La agencia espacial rusa, Roscosmos, lo había anunciado antes Retiro de la operación de la Estación Espacial Internacional después de 2024. “Por supuesto que cumpliremos con todas nuestras obligaciones con nuestros socios, pero se tomó la decisión de salir de esta estación después de 2024”, dijo el nuevo jefe de Roscosmos, Yuri Borisov, en una reunión con el presidente ruso, Vladimir Putin. El director de comunicaciones del Consejo de Seguridad Nacional de EE. UU., John Kirby, dijo que el gobierno ruso no había notificado formalmente a EE. UU. de tal intención. Kirby dijo que se están explorando opciones para mitigar los posibles impactos en la Estación Espacial Internacional después de 2024.

Los Estados Unidos de América, Rusia, Canadá, Japón y los estados miembros de la Agencia Espacial Europea (ESA) participan en la Estación Espacial Internacional. Pero sin la cooperación de Rusia, la estación no podría continuar operando de esta manera. No está claro qué pasará con la humanidad de más de 20 años que ahora es vulnerable al colapso después de 2024. Recientemente, Rusia hundió su estación espacial Mir en el Océano Pacífico en 2001 después de 15 años de funcionamiento. El mensaje de Moscú no fue una sorpresa. La Estación Espacial Internacional, que ha estado volando a una altitud de 400 km sobre la Tierra, ha estado funcionando durante años y ha causado revuelo en repetidas ocasiones debido a fallas en el funcionamiento.

Las sanciones también afectaron a Roscosmos

Tras la invasión de Ucrania por orden de Putin, los países occidentales también impusieron sanciones a la industria espacial rusa, por lo que Roscosmos se queja de enormes problemas técnicos. El recientemente reemplazado jefe de Roscosmos, Dmitry Rogozin, ha cuestionado repetidamente la cooperación con los Estados Unidos, también a la luz de las graves tensiones políticas entre Moscú y Washington durante la guerra. Rogozin no descartó separar el módulo ruso de la Estación Espacial Internacional y seguir operándolo de forma independiente. También indicó que la estación podría ser utilizada para observación terrestre militar.

Su sucesor, Borisov, ha declarado ahora que la construcción de una estación espacial rusa debe comenzar antes de su salida. Vladimir Solovyov, diseñador jefe de la compañía rusa de cohetes Energia, dijo que la primera unidad de la nueva estación espacial rusa podría lanzarse en 2028. La decisión de construcción debería tomarse a fines de este año. Dijo que la unidad puede ser transportada al espacio por un cohete “Angara A5M” desde la base espacial Vostochny.

La Estación Espacial Internacional se ha visto hasta ahora como un signo de esperanza para el entendimiento internacional: “Es muy probable que el legado duradero de la ISS sea la cooperación internacional y un lugar de paz”, dijo en mayo el astronauta estadounidense Thomas Marshburne cuando le entregaron comando a bordo de la Estación Espacial Internacional le dijo a su colega ruso Oleg Artemyev. Según Moscú, la cooperación en la Estación Espacial Internacional debería continuar hasta la salida de Rusia.