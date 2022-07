Coche se estrella en un lago de 180 metros de profundidad en Suiza – todos los pasajeros desaparecidos | Boletin informativo

Aquí es donde encontrarás contenido de Podigee Para interactuar o ver contenido de Podigee y otro contenido externo, necesitamos su consentimiento. Habilitar contenido externo



¡Una emocionante búsqueda del idílico lago de Lucerna en Suiza!

Una camioneta cayó 50 metros en un camino angosto al lado del agua. Es probable que el accidente mantenga ocupados a los rescatistas toda la semana. Porque los expertos ubicaron el automóvil oscurecido a una profundidad de 182 metros, y todos sus pasajeros están desaparecidos.

Hasta el momento, los funcionarios han podido reconstruir al menos partes del accidente: el automóvil circulaba por la calle Axenstrasse cerca de Brunnen (cantón de Schwyz) alrededor de las 12 del mediodía del domingo. Poco después del estacionamiento de Wolfsprung, la camioneta tocó la cara de la roca a la derecha de la carretera, se desplazó hacia la izquierda y perforó la barandilla.

Aquí el SUV se estrelló contra las profundidades. Bueno para ver: pasamanos abierto Foto: Policía Cantonal de Suiza

Incomprensible: en el punto donde el límite de velocidad era 80 hasta el choque aterrador (ahora solo 60 temporalmente), no hay barrera de choque. “La valla es para los peatones para que no se caigan. Pero no resiste a un coche”, dijo el político local Bruno Sturni a 20min.ch. No erigir una barrera de protección hubo un ‘grave error de seguridad’.

Los equipos de rescate han estado buscando sobrevivientes durante varias horas, hasta ahora sin éxito. También se desplegaron buzos, pero solo pudieron descender a una profundidad de 40 metros. La policía finalmente desplegó un bote especial equipado con cámaras submarinas y sonar.

Asistente en busca de piezas de accidente Foto: Urs Flueeler / dpa

Esto hizo posible colocar el automóvil en el fondo del lago a una profundidad de 182 metros. Sin embargo, según medios locales, dos barcos grúa abandonaron el lugar sin hacer nada. El martes por la noche, las autoridades confirmaron que la operación de rescate había sido cancelada. Pero el portavoz Florian Grossmann no dio una razón. Los trabajos continuarán el miércoles.

El plan es arrastrar primero el automóvil destrozado a una profundidad de unos 30 metros, donde los buzos pueden buscar mejor a las víctimas. Luego, el SUV se remolca a un área protegida en el lago de Lucerna para inspeccionar el vehículo en el tiempo libre.

Expertos de la Oficina Federal Suiza visitan el lugar del accidente en Axenstrasse Foto: Urs Flueeler / dpa

Los investigadores tienen al menos el primer indicio de la persona desaparecida: un asistente encontró una matrícula en el lugar del accidente y el automóvil está registrado en Zúrich.

La velocidad a la que viajaba la camioneta es parte de la investigación. Los medios suizos escriben sobre “mayor velocidad”. El impacto en la pared rocosa fue tan severo que una rueda salió rodando y chocó contra un automóvil que se aproximaba. El pasajero resultó con heridas leves.