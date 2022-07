Avance de la vacuna y la cuarta vacunación: ¿Por qué vale la pena probar los anticuerpos corona?

Pero cuando los investigadores compararon los niveles de anticuerpos recolectados después de la vacunación y antes de la infección, encontraron un vínculo. “Las personas infectadas tenían menos anticuerpos que las personas no infectadas, por lo que respondieron peor a la vacunación”, dice Ulf Dittmer. Escribiendo en Frontiers in Immunology, los investigadores informaron que la edad, el género, las enfermedades pasadas o similares no jugaron ningún papel. Las personas con un título bajo tenían un riesgo diez veces mayor de penetración de la vacuna.