4 alternativas a tu papilla

Más saludable que la avena: 4 alternativas a las gachas

1. Copos de arroz

¿Alguna vez has oído hablar de los chips de arroz? ¿No? Entonces es el momento, ya que hacen un gran cambio de la avena. Porque: no solo puede disfrutar de copos de arroz con leche o agua, caliente o fría, sino que también son ricos en nutrientes importantes como vitaminas B, vitamina E, hierro, zinc, magnesio y potasio, así como fibra valiosa. Debido a los carbohidratos complejos, los platos pequeños también aseguran saciedad a largo plazo. Punto a favor en comparación con la avena: definitivamente no contiene gluten.

2. Patatas fritas Kamut

Una alternativa saludable a la avena son los copos de kamut. Kamut es uno de los tipos originales de cereal y se puede disfrutar como copos y gachas, como la avena. Debido a su sabor dulce y a nuez, combinan muy bien con nueces, semillas y frutas. Además, los chips Kamut son ricos en ingredientes saludables, especialmente zinc, selenio y magnesio. Su alto contenido de proteínas es particularmente sorprendente: contienen alrededor de un 40 por ciento más de proteínas que otros tipos de granos.

3. Quinua blanca

¿Una verdadera bomba de nutrientes? También es quinua blanca, que no solo no contiene gluten sino que también es rica en importantes vitaminas y minerales. De particular interés es el alto contenido de hierro, que es particularmente beneficioso para los vegetarianos y veganos, ya que es más probable que desarrollen una deficiencia. El aminoácido lisina contenido en la quinoa tiene un efecto particularmente positivo: al estimular la reparación celular, fortalece nuestro sistema inmunológico y también aumenta el nivel de serotonina. Los carbohidratos complejos brindan saciedad duradera, lo que convierte a la quinua en un alimento de referencia para cualquiera que busque mantener una dieta saludable o perder peso.

4. Copos de mijo

El mijo es uno de los granos más antiguos del mundo: la gente usaba la hierba dulce para hacer pan plano sin levadura hace 8000 años. Hoy puedes comprar copos de mijo en cualquier supermercado o farmacia (orgánica). Y los pequeños copos lo tienen todo: el cereal rico en minerales está repleto de magnesio, hierro, proteínas, azufre, flúor y potasio. También se incluye una porción adicional de varias vitaminas B, así como vitaminas C y E. ¿prima? Los copos de mijo no contienen gluten. Conclusión: una gran alternativa a las gachas de la mañana.

