Filtro de riesgo 2023 DW: ¿Qué pasa si un asteroide recién descubierto choca con la Tierra?

En el año 2046, hay una amenaza desde el espacio. El asteroide 2023 DW se acerca a la Tierra y podría colisionar. Esto todavía se considera poco probable. Pero eso podría cambiar. El peor de los casos sería devastador.

Un macizo cercano a la Tierra está causando revuelo: el asteroide 2023 DW se acercará a la Tierra en 2046. Según la NASA, existe una “muy pequeña posibilidad” de que el pequeño objeto astronómico con un diámetro de 50 metros choque con nuestro planeta. La fecha de impacto potencial es En el día de San Valentín 14 de febrero de 2046. Pero, ¿cuáles serán las consecuencias para este planeta?

El asteroide 2023 DW, que fue descubierto el 26 de febrero de este año, se disparó de inmediato en las listas actuales de riesgo de asteroides. ESA Y NASA en los tres primeros. Según la llamada escala de Palermo, que tiene en cuenta la probabilidad de impacto y la energía cinética de un objeto, solo dos objetos se clasifican como más peligrosos: el trozo de Bennu de 484 metros y el asteroide 1950 de 1,3 kilómetros de largo. DA. Aunque los riesgos de impacto son extremadamente bajos para ambos, las consecuencias serán devastadoras debido a su escala.

Los riesgos de impacto aún pueden incrementarse

Pero, ¿cuáles son los riesgos de influir en 2023 DW? Según la NASA, la posibilidad de que ocurra una colisión en 2046 es de 1 en 670. En otras palabras, esto significa que hay un 99,85 por ciento de posibilidades de que esta parte de la Tierra falle. en Escala de Turínque evalúa el riesgo de que los objetos se acerquen a la Tierra en un futuro próximo, otorga al asteroide un valor de 1, que equivale a un sobrevuelo de bajo riesgo.

Pero, ¿puedes contar con ello? “La probabilidad de un efecto puede cambiar en ambas direcciones con el tiempo”, dice a ntv.de el investigador de impacto Kai Wünnemann del Museum für Naturkunde en Berlín. Sin embargo, en el pasado, la probabilidad de colisión con otros asteroides se ha corregido a la baja. Sin embargo, solo más observaciones de 2023 DW pueden mostrar cómo están evolucionando los riesgos. Los pronósticos precisos, incluso ahora con anticipación, son muy difíciles de todos modos, según el experto.

Posibilidad de explosión en el aire

Pero, ¿cuáles son las consecuencias si el impacto ya se ha producido? “La mayoría de los asteroides son cuerpos rocosos. Con un tamaño de 50 metros, uno como este probablemente explotaría y provocaría una explosión en el aire”, dice Wünnemann. En una explosión atmosférica (en inglés, air blasting), el asteroide se calienta mucho después de entrar en la atmósfera de la Tierra y finalmente explota en muchos fragmentos más pequeños.

Según Foneman, esto también podría tener graves consecuencias. El meteorito de Chelyabinsk, por ejemplo, fue un pequeño asteroide de unos 19 metros de diámetro que explotó en el aire sobre Siberia en 2013. Sin embargo, se liberó una enorme cantidad de energía en el proceso: detonaron hasta 500 kilotones de TNT, es decir , equivalente a unas 33 bombas atómicas de Hiroshima. Las ventanas en particular se rompieron en miles de edificios, más de 1,000 personas sufrieron heridas leves y más de 40 fueron hospitalizadas.

“Una explosión más poderosa que en Chelyabinsk”

Y el asteroide 2023 DW recién descubierto tiene más del doble del tamaño de Chelyabinsk. Según Wünnemann, por lo tanto, permanecerá intacto durante un período más largo después de ingresar a la atmósfera y solo puede explotar a una altitud más baja. “La explosión será mucho más fuerte que lo que sucedió en Chelyabinsk y, como resultado, el daño será más severo. Si ocurriera en un área despoblada, no sería tan malo. Pero si las áreas urbanas son golpeadas, además de la destrucción en la infraestructura, definitivamente habrá muertos y heridos”.

Meteor Crater o Barringer Crater en Arizona, de unos 1,2 kilómetros de diámetro, se formó como resultado de la colisión de un asteroide, también de unos 50 metros de tamaño.

El impacto de 2023 DW sería diferente si la pieza no estuviera hecha de roca sino de otro material: “Si fuera un objeto de hierro, sería más probable que el objeto se rompiera en pedazos más grandes justo antes del impacto”, dice Wünnemann. Estos probablemente permanecerían relativamente juntos, lo que crearía un solo cráter tras el impacto, más o menos comparable al cráter del meteorito en Arizona, de aproximadamente 1,2 kilómetros de diámetro.

Un trozo de hierro puede destruir una ciudad

En este caso, los efectos podrían ser dramáticos: “Todo lo que está en las inmediaciones sería destruido”, dice Wünnemann. Sin embargo, el alcance estaría limitado a un área relativamente pequeña, mucho más pequeña que una ráfaga de aire. “Si una ciudad fuera golpeada, quedaría completamente arrasada en el área alrededor del cráter. Pero más allá de eso, el daño se puede controlar”, dice el experto.

Sin embargo, Wünnemann enfatiza que impactar un área habitada es extremadamente improbable, ya que la mayor parte de la superficie de la Tierra no está desarrollada. “La mayor probabilidad es que un asteroide golpee el agua “. Sin embargo, incluso un objeto de hierro de 50 metros, si sus fragmentos caen en aguas costeras, puede causar un tsunami de decenas de metros de altura. En alta mar, sin embargo, no sería tan dramático: seguiría siendo delgado pero de una milla de alto. Actualmente no está claro si una explosión atmosférica de un asteroide rocoso sobre el agua también podría desencadenar un tsunami, pero ahora se está discutiendo.

fuego directo una solución?

La buena noticia: desde la exitosa misión Dart de la NASA, en la que un asteroide inofensivo para la Tierra se desvió con éxito mediante el impacto dirigido con una sonda, la humanidad ha tenido una defensa a su disposición. ¿Esto también ayudará contra 2023 DW? “Sí, eso funcionaría”, pensó Wünnemann. Sin embargo, uno tendría que decidir años antes de la colisión enviar una sonda para que pudiera desviar efectivamente el objeto. Y luego quedará la pregunta de si lo que está en juego es realmente lo suficientemente alto.

Si decide no bombardear, puede evacuar el área en peligro en caso de un impacto inminente, dice Wünnemann. Sin embargo, la predicción de exactamente dónde golpeará el asteroide fue probablemente solo unos días antes del evento.