Estos cinco valores sanguíneos revelan si vivirás mucho tiempo

Muchas personas Quiere Crecen sanos

Quiere Los biomarcadores séricos proporcionan pistas a posibles enfermedades

a posibles enfermedades Lp-PLA2, homocisteína, vitamina D, proteína C reactiva, ácido úrico debe ser verificado

A muchos ciertamente les gustaría estar sanos en la vejez y envejecer sin enfermedades. Hay Varios factores que promueven un envejecimiento saludable y prolongado. La dieta adecuada, por ejemplo, juega un papel decisivo. ¿Cómo sabes si estás envejeciendo rápido o lento?

Envejecimiento rápido o lento: cinco valores en sangre que dan indicios de longevidad

Las arrugas o la piel seca no solo brindan información sobre si una persona está envejeciendo. privado Biomarcadores en la sangre También puede hacer mucho más sobre Estado de salud traicionar y Pruebas a lo largo de nuestra vida Dar. Los análisis de sangre proporcionan datos sobre el equilibrio de hormonas, vitaminas y minerales. También puede ver si se están produciendo suficientes glóbulos blancos y rojos. Además, se pueden utilizar los valores de sangre. Detectar infecciones en el cuerpo.Muchas veces El origen de las enfermedades como la diabetes y el cáncer.





Lp-PLA2 como marcador importante de infarto de miocardio y accidente cerebrovascular

Los ataques cardíacos y los accidentes cerebrovasculares se encuentran entre las causas más comunes de muerte en Alemania. Por lo tanto, la detección temprana es particularmente importante para una larga vida. aquí viene esto fosfolipasa A2 asociada a lipoproteínas (Lp-PLA2) en el juego. acostado aquí valores altos Antes suele prevalecer uno Alta actividad inflamatoria en la pared vascular. Esta es una indicación de un Mayor riesgo de ataque cardíaco y accidente cerebrovascular. Puede reconocer los ataques cardíacos, por ejemplo, por dolor o ardor en el área del pecho.

Miel de Manuka para la inflamación: Ir a la tienda



Homocisteína: Demasiada aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular

El aminoácido que contiene azufre también es un valor sanguíneo importante con respecto a la longevidad. El Demasiada homocisteína En la sangre, detén esto Riesgo de aterosclerosis y enfermedades cardiovasculares como ictus o ictus El envejecimiento, el tabaquismo, la enfermedad o la falta de vitaminas B6, B12 y B9 pueden aumentar el valor de la homocisteína.

La vitamina D es importante para la longevidad

La vitamina D juega un papel importante en el cuerpo humano y está involucrada en muchos procesos metabólicos. No solo fortalece los huesos, sino que también promueve un sistema inmunológico fuerte y tiene un efecto positivo en la psique. También es importante cuando se trata de enfermedades crónicas como las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y el cáncer. Se dice que la deficiencia de vitamina D está directamente relacionada con el riesgo de muerte.

Mejor vendedor: vea las gotas de vitamina D ahora en Amazon



Los niveles elevados de PCR (proteína C reactiva) indican varias enfermedades

La CRP (proteína C reactiva) juega un papel importante en el envejecimiento saludable y una vida larga. La proteína C reactiva se produce en el hígado y forma parte del sistema inmunitario del organismo. Su función principal es eliminar sustancias extrañas y células de defensa inmune muertas de los tejidos inflamados. Si su nivel es alto, entonces puede haber inflamación en el cuerpo. La vejiga, el páncreas, la neumonía o la apendicitis pueden ser posibles causas. Enfermedades como la enfermedad de Crohn o el reumatismo también pueden conducir a un aumento del nivel de proteína C reactiva. El valor también se puede aumentar después de la operación, en el caso de algunos tumores o en caso de un infarto agudo de miocardio.

El valor del ácido úrico proporciona información sobre enfermedades relacionadas con la edad.

Los niveles de ácido úrico pueden indicar enfermedades relacionadas con la edad, como el Alzheimer, así como inflamación, enfermedad hepática, diabetes y enfermedad cardiovascular. El ácido úrico normalmente se excreta en la orina o las heces. Si la concentración de ácido úrico en la sangre aumenta, esto indica que la sangre ya no puede disolver el ácido úrico. Esto conduce a la formación de cristales de ácido úrico, que pueden depositarse en las articulaciones y los riñones.

Para leer más: ¿El metabolismo se ralentiza con la edad? El estudio arrojó resultados sorprendentes