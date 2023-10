Los investigadores encuentran una posible causa en los intestinos.

24vita Vivir saludablemente

Las causas de la enfermedad de Parkinson aún no se comprenden científicamente del todo. En un estudio, los investigadores han descubierto un nuevo catalizador.

La enfermedad de Parkinson es una de las llamadas enfermedades neurodegenerativas. Las neuronas se destruyen gradualmente por la acumulación y aglomeración de determinadas proteínas. Las neuronas que producen dopamina se ven particularmente afectadas. Sin embargo, hasta ahora las causas del sufrimiento sólo se han estudiado parcialmente. Se considera que los cambios genéticos causan la enfermedad. Sin embargo, en el 90 por ciento de los casos los síntomas típicos ocurren sin origen genético. Un equipo de investigación dirigido por la científica Anna Katharina Uckert de la Universidad de Konstanz ha descubierto otra posible causa de la enfermedad de Parkinson, que se encuentra en los intestinos.

Los investigadores han descubierto la posible causa de la enfermedad de Parkinson en los intestinos.

Para aquellos en la revista comercial. Ambiente internacional publicado Estancia Los investigadores examinaron el efecto de un llamado metabolito. Este es el producto metabólico de los microorganismos. Debido a que los pacientes con Parkinson tienen un conjunto diferente de microbios en su intestino en comparación con las personas sanas, también se sospecha que la flora intestinal y el microbioma son posibles desencadenantes de la enfermedad neurodegenerativa. Existe evidencia de que los metabolitos pueden atacar selectivamente a las neuronas que producen dopamina.

Por lo tanto, el equipo de investigación examinó este producto metabólico de la bacteria Streptomyces venezuelae, que se encuentra en el suelo y tiene vías y productos metabólicos similares a los de los microorganismos del cuerpo. Para el análisis, los científicos aislaron el metabolito de extractos de bacterias Streptomyces venezuelae en varios pasos de purificación. Se identificó mediante espectrometría de masas (MS) y espectroscopia de resonancia magnética nuclear (RMN). Además, la sustancia identificada también se produjo químicamente. Ambas sustancias se han añadido in vitro a neuronas humanas productoras de dopamina, a otras neuronas humanas y a células humanas no neuronales. Finalmente, los investigadores observaron si las células cerebrales estaban deformadas o muertas.

Experimentos con animales muestran el efecto de una toxina bacteriana, otra causa de la enfermedad de Parkinson

Los resultados mostraron que el metabolito se compone de aerógeno y erogenol. Estos son compuestos de 2-hidroxifeniltiazolina. Están presentes tanto en el microbioma como en muchos patógenos. En el estudio destruyeron neuronas humanas, como las que producen dopamina. Investigaciones adicionales revelaron que el erógeno combinado con hierro es tóxico para las células. Al igual que en la enfermedad de Parkinson, la neurodegeneración inducida por sustancias provoca la muerte de las células nerviosas.

En un experimento con nematodos, los animales también desarrollaron dificultades de movimiento y patrones neuronales específicos después de entrar en contacto con la toxina bacteriana. Estos eran similares a los de los pacientes de Parkinson. Los investigadores descubrieron que el veneno de los gusanos también ataca específicamente a las neuronas productoras de dopamina. Según el autor del estudio, Marcel List, de la Universidad de Konstanz, los resultados “demuestran una relación concreta entre un metabolito bacteriano específico y síntomas similares al Parkinson. Es un paso más hacia la comprensión de cómo nuestro entorno, hasta los microbios que nos rodean, pueden influir la aparición o desarrollo de dichas enfermedades”.

Otras posibles causas de la enfermedad de Parkinson

Además del desencadenante genético, la edad también juega un papel importante. Por lo tanto, la edad es un factor de riesgo importante para desarrollar la enfermedad de Parkinson, aunque aún no está claro qué procesos de envejecimiento están implicados en el desarrollo de la enfermedad de Parkinson. Los científicos también investigan agentes ambientales (como pesticidas agrícolas y productos químicos industriales que se encuentran en el medio ambiente) y virus, ya que también se sospecha que son posibles desencadenantes de la enfermedad de Parkinson.

