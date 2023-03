¿Más dinero te hace feliz? – conocimiento

Jefe, necesito más dinero. No importa si lo preguntas directamente, como lo hizo Gunter Gabriel en su himno al trabajo de 1974, o más sutilmente: definitivamente es hora de negociar tu próximo aumento de sueldo; Incluyendo una medida que prevé un aumento adicional de los ingresos. Después de todo, tanto los jefes como las empresas se benefician de empleados satisfechos, y su felicidad en la vida aumenta a medida que aumentan sus ingresos. La ciencia se acaba de enterar. Y la ciencia siempre tiene razón.

El artículo actual en procedimientos de la Academia Nacional de Ciencias Va en contra de la creencia popular de que el dinero no puede comprar la felicidad. Así que más dinero no es más feliz. En 2010, los premios Nobel Daniel Kahneman y Angus Deaton demostraron en un artículo ampliamente popular que las personas en los países ricos no se vuelven más felices cuando aumentan sus ingresos, siempre que se alcance un ingreso anual de $ 60,000 a $ 90,000.

El promedio resultante de $75,000 se ha vuelto popular más allá de la comunidad científica. Después de todo, los no profesionales pueden recurrir a la investigación si reprimen sus ambiciones, y los empleadores tienen excelentes argumentos para dejar que los salarios se estanquen. Sin embargo, el psicólogo Matthew Killingsworth contradijo la tesis de los 75.000 dólares cuando argumentó en 2021 que las personas son más felices cuando ganan más y que esto sigue siendo evidente en ganancias de 150.000 dólares o 300.000 dólares.

Ahora los opositores científicos han unido sus fuerzas.

En una alianza notable, Kahneman y Killingsworth resuelven su enemistad. Los adversarios científicos han unido fuerzas (“colaboración hostil”) y, con la psicóloga Barbara Millers como mediadora, han sometido sus datos a un nuevo análisis. Killingsworth resume el resultado: “Para la mayoría de las personas, los ingresos más altos los hacen más felices”. “La excepción son aquellos que son ricos pero infelices”. Si eres rico y estás insatisfecho, no más dinero te ayudará a salir de tu miseria.

Aparentemente, hay del 15 al 20 por ciento de las personas en cada nivel de ingresos que están crónicamente insatisfechas. Su estado de ánimo y bienestar no mejoran incluso si sus ingresos continúan aumentando, siempre que estén en el rango de más de $ 75,000 y no haya riesgo de dificultades materiales, se puede pagar el alquiler y la electricidad y se pueden restringir los viajes y los lujos. Así que hay una mayoría feliz que es más feliz con más dinero y una minoría infeliz que tampoco recibe dinero.

Aunque el grado de felicidad depende de muchos factores, como la disposición individual, la salud, el cumplimiento de las relaciones y actividades, también hay lecciones que aprender cuando se trata de dinero. Las exenciones fiscales, los aumentos salariales o el cambio a trabajos mejor pagados son muy recomendables por el bien de la salud mental. “El dinero no es el secreto de la felicidad, pero ayuda”, dijo Killingsworth. Además, los empresarios no tienen que temer reclamaciones excesivas. Si se alcanza un ingreso anual de $500,000, el estudio actual ya no puede probar ningún aumento en la felicidad.