La falta de sueño puede aumentar el riesgo

de: judith moreno

Cualquiera que sufra de hígado graso debería reconsiderar su estilo de vida. Además de comer una dieta saludable y hacer suficiente ejercicio, el sueño también juega un papel importante.

El hígado graso (esteatosis del hígado) es una de las enfermedades hepáticas más comunes en Alemania. Cada tercer adulto y cada niño con sobrepeso ahora se ven afectados. Los médicos hablan de hígado graso cuando más de la mitad de las células hepáticas son grasas. Hay muchos factores de riesgo que pueden conducir a la enfermedad, como el consumo excesivo de alcohol, que no solo promueve el hígado graso alcohólico, y la dieta incorrecta. Sin embargo, la buena noticia es que con un cambio en la dieta y Por lo general, algunos alimentos son curables.. Como los investigadores han descubierto ahora, la calidad del sueño también juega un papel importante en el desarrollo del hígado graso.

Hígado graso: la falta de sueño puede promover la enfermedad hepática

La falta de sueño favorece el desarrollo de hígado graso. Una pequeña mejora en la calidad del sueño puede, a su vez, reducir significativamente el riesgo. © Andréi Popov / Imago

El sueño saludable promueve la salud, el bienestar y el envejecimiento saludable. Sin embargo, cada vez más personas experimentan problemas de sueño o incluso trastornos del sueño. Esto también puede afectar al hígado, como han descubierto ahora los científicos de la Universidad Sun Yat-sen. en tus Quédate Examinaron el comportamiento del sueño de más de 5000 participantes con enfermedad del hígado graso. Además, se examinó si el factor de riesgo de obesidad tiene un efecto amplificador y en qué medida. Los investigadores querían saber si la obesidad tenía algún efecto sobre los efectos observados en la calidad del sueño.

Los resultados mostraron que las personas que duermen mal durante la noche y toman múltiples descansos durante el día tienen más probabilidades de desarrollar la enfermedad del hígado graso. Según el autor del estudio, Yan Liu, el riesgo se reduce en un 29 por ciento cuando la calidad del sueño mejora ligeramente. Además, los participantes que eran obesos y hacían poco ejercicio mostraron efectos más pronunciados de mala calidad del sueño que otros sujetos de prueba.

Curación del hígado graso: incluso una pequeña mejora en el sueño tiene efectos positivos

El estudio mostró que el estilo de vida general juega un papel importante en la prevención de la enfermedad del hígado graso. Además de la dieta adecuada y el ejercicio adecuado, también es importante un sueño saludable. Según los investigadores, incluso una pequeña mejora en la calidad del sueño puede tener un efecto positivo y reducir significativamente el riesgo de desarrollar hígado graso. Debido a que la enfermedad generalmente solo se presenta con síntomas inespecíficos, como fatiga o flatulencia, a menudo pasa desapercibida durante mucho tiempo. Sin embargo, esto a su vez puede tener graves consecuencias, algunas de las cuales ponen en peligro la vida.

