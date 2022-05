Aviación: grandes cuellos de botella por escasez

Fráncfort Colas de hasta 300 metros, tiempos de espera de más de 40 minutos: si quería despegar en Düsseldorf o Colonia-Bonn el fin de semana pasado, necesita paciencia por encima de todo. La falta de personal de los servicios de seguridad y de los proveedores de servicios terrestres ha causado grandes problemas, nuevamente.

Esperar en lugar de volar parece haberse convertido en la “nueva normalidad” al volar al final de la pandemia. Ya sea en controles de seguridad, descarga de equipaje, catering o con los pilotos, en la cabina y en la cabina, la industria carece de personal en todas partes. Los programas de recorte de empleos, que se desarrollaron frenéticamente en la extrema necesidad de la crisis de Corona, están tomando represalias. Pero también se notan los bajos salarios de los servicios terrestres.

Ahora que volver a volar es posible, es difícil. Hace una semana, los pasajeros en Hamburgo se infectaron: como muchos empleados entraron en contacto con la enfermedad, hubo cuellos de botella importantes en el control de seguridad, según la policía federal. Los pasajeros tuvieron que esperar 90 minutos y algunos de ellos perdieron su vuelo.

Lufthansa Dijo después de consultar con el operador del aeropuerto de Frankfurt. fraport Alrededor de Semana Santa, como medida de precaución, canceló un número de vuelos de tres dígitos para que el manejo de aeronaves no colapsara por completo. El presidente de Lufthansa, Carsten Spohr, elogió la cooperación con Fraport en esta situación, pero no está satisfecho. “Por supuesto, esa no puede ser la solución”, dijo Spohr la semana pasada en la reunión general anual de Lufthansa. Pero por ahora, esas cancelaciones probablemente seguirán siendo parte de la solución. “El verano que se avecina será desafiante”, dice el presidente de la aerolínea, quien ya está preparando a los clientes para más cuellos de botella.

Las aerolíneas y los aeropuertos recortaron puestos de trabajo durante la crisis para salvar sus maltrechos balances. Solo Lufthansa redujo su plantilla en una cuarta parte hasta poco más de 100.000 empleados. Después de que los clientes se mostraran reacios a volar a principios de año debido a la variante Omikron, la demanda aumentó considerablemente en las últimas semanas, más de lo que esperaban muchos gerentes de vuelo.

La planificación de personal se ha modificado parcialmente demasiado tarde

“Las empresas aumentaron su capacidad humana demasiado tarde”, dice Gerald Wessel, de la consultora de aerolíneas Airborne Consulting. Además, algunas empresas seguirán poniendo a algunos de sus empleados en trabajos de jornada reducida. El gobierno federal ha extendido las regulaciones generosas y favorables al equilibrio presupuestario hasta finales de junio.

Si los becarios son traídos de regreso, deben ser entrenados nuevamente debido a los altos requisitos de seguridad. “Conduce a una enorme acumulación de capacitación”, dice Wessel. Además, existen cuellos de botella en las comprobaciones de fiabilidad, como las prescritas para el personal de tierra. “Las propias autoridades tienen problemas de personal”, explica Wessel.

Luego está la epidemia. Incluso si el sistema de salud ya no corre el riesgo de sobrecargarse debido a las altas tasas de vacunación, los infectados aún deben aislarse. Esto exacerba la necesidad. A fines de abril, por ejemplo, Lufthansa solo podía ofrecer servicios de catering muy limitados en vuelos europeos, ya que Gategroup del proveedor de servicios ha tenido que despedir personal en repetidas ocasiones.

Incluso si la escasez de personal se puede abordar rápidamente en el mejor de los casos, es probable que solo ayude hasta cierto punto. Porque el problema no es puramente alemán. Hay escasez de personal en toda Europa.

Los pilotos ya se están volviendo raros en los EE. UU., y pronto podría ser el caso también en Europa. (Foto: imago / intermediario imago) Pilotos en la cabina de un Airbus A321

KLM se vio obligada a cancelar el doble de vuelos en Ámsterdam y Róterdam a fines de abril para evitar un colapso. easyJet A su vez, está considerando reducir el número de asientos reservados en algunos vuelos. Luego, el vuelo puede despegar con tres miembros de la tripulación en lugar de cuatro.

British Airways Quiere recortar el cinco por ciento de la capacidad planificada en importantes negocios de verano. La aerolínea ya ha cancelado 1.400 vuelos desde principios de abril. El caos ocurre una y otra vez en aeropuertos como Birmingham y Manchester, y a veces los pasajeros tienen que esperar varias horas para registrarse.

Las empresas se esfuerzan por encontrar nuevos empleados. La filial de Lufthansa, Eurowings, por ejemplo, ofrece bonos de entrada para su expansión en Escandinavia. Hasta finales de mayo, la compañía ofrecía a los capitanes que ficharan por al menos 24 meses el equivalente a 10.000 euros. Los copilotos deberían recibir la mitad.

En Gran Bretaña, el Departamento de Transporte está trabajando actualmente en una regulación que estipula que los empleados sin experiencia en aviación pueden comenzar antes de que las autoridades certifiquen finalmente su confiabilidad. Sería una moda.

La grave escasez de pilotos en Estados Unidos

Sin embargo, debería estar muy apretado en el verano. Entonces las aerolíneas esperan un factor de ocupación que ya no esté lejos del nivel anterior a la crisis. Por ello, Stefan Schulte, presidente del operador aeroportuario Fraport, advirtió de las largas colas en las horas punta.

Para entonces, a más tardar, la cantidad de personal en la cabina también debería ser escasa. Por el momento, la mayoría de las aerolíneas en Europa aún pueden satisfacer la demanda. Pilotos con licencias vigentes en uso continuo. Mientras tanto, los pilotos que no volaron durante la crisis pudieron completar su formación.

En el verano, esto no funcionará de todos modos. Muchos pilotos han dejado sus empresas durante la pandemia. En Lufthansa, unos 400 pilotos se han beneficiado de los paquetes de indemnización, más de lo que esperaba la dirección. Ahora Hansa quiere parar de nuevo.

Pero esto no es tan fácil, como muestra una mirada a los EE. UU. Hay una grave escasez de pilotos allí. Miles se han jubilado en la pandemia. Ahora las aerolíneas están contratando todo lo posible. United Airlines, socio de Lufthansa, solo busca 13.000 pilotos este año. En un año normal hay un máximo de 5000.

