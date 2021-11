¿Ayuda en caso de necesidad económica ?: Auge de las casas de empeño durante la crisis de Corona

La pandemia de Corona está creando una gran tensión financiera en algunas personas. Los nuevos modelos de casas de empeño pueden ayudar a llenar el vacío. Sin embargo, hay intereses y tarifas cada mes para los elementos de depósito. ¿A qué deberías prestar atención?

En muchos casos en los que las personas tienen dificultades financieras, no hay mucho que puedan hacer al respecto: los clientes de empresas artesanales tienen atrasos; Ya no es posible pagar facturas por trabajo a corto plazo o gastos inesperados a corto plazo que requieren improvisación en términos de finanzas. Por lo tanto, las casas de empeño prosperan a la sombra de la pandemia, también gracias a nuevos conceptos orientados a los beneficios prácticos para el cliente.

El modelo clásico de un préstamo hipotecario es el intermediario en el sitio: los objetos de valor como joyas, teléfonos celulares o bicicletas se entregan al corredor hipotecario, quien pone una cierta cantidad sobre la mesa para ellos. Dependiendo del método, los clientes tienen una cierta cantidad de tiempo para volver a encender el artículo. Suele ser de tres meses.

En unos meses se subastará

Si los artículos en préstamo no se prorrogan o no se retiran, se subastarán cuatro meses después y diez meses después. Si se generan ingresos adicionales, es decir, una cantidad mayor que el préstamo, los intereses, las tarifas y los costos de la subasta, ese excedente se debe al propietario original. Esto luego de tres años para cobrar la cantidad. Si no lo hace, el excedente va al estado.

Los intereses y las tarifas se cobran mensualmente sobre los elementos de depósito. El monto se especifica en la ley del corredor de hipotecas. El interés del préstamo no puede exceder el 1 por ciento mensual. Los honorarios se establecen hasta un monto de préstamo de 300 euros, y se pueden negociar libremente arriba. Para un préstamo de 30 €, la cuota mensual es de 2 €, para un préstamo de 100 €, 3,50 € y 6,50 € para 300 €.

Para que todo el mundo pueda encontrar la casa de empeño más cercana, hay ofertas en Internet como el buscador “1001 casas de empeño”. La oferta nacional se desglosa aquí según las ciudades y los estados federales.

autos como deposito

Los coches también son una casa de empeño popular. Dependiendo del estado del vehículo, los clientes pueden usarlo para obtener efectivo rápida y fácilmente. Dado que el automóvil hipotecado generalmente está estacionado, el proveedor de Pfando, entre otros, ha ideado un truco llamado “Cash & Drive”. La casa de empeño de automóviles compra automóviles, camiones y motocicletas, paga la cantidad correspondiente y luego alquila el automóvil al cliente. Para que pueda conducir un coche o un vehículo de dos ruedas sin tener que aparcarlo como en una casa de empeño clásica.

Las casas de empeño no solo aceptan artículos de uso diario o coches clásicos: muchas también ofrecen sus servicios para barcos, autobuses, tractores o furgonetas. Todo con la opción de alquilar un coche después y conducir.

liquidez a corto o largo plazo

Un modelo muy similar, si no fuera por la brecha de financiamiento a corto plazo, ahora está disponible para un valor aún mayor: los bienes raíces. Dependiendo del dinero que necesiten, los propietarios pueden vender el 20 o el 40 por ciento de su casa, por ejemplo, y quedarse con el resto para ellos. Pero: por la pieza vendida, como con el modelo de automóvil, el alquiler, por supuesto, se debe pagar El propietario también asume los costos de mantenimiento..

Dependiendo del plazo y de la cantidad de dinero que se requiera, los consumidores también deben considerar si un préstamo simple, para propietarios de viviendas sobre una base hipotecaria, no sería más fácil. Después de todo, el tipo de interés principal del BCE ha sido del 0 por ciento durante años: los tipos de ahorro, hipotecas y préstamos son correspondientemente bajos. Lo que molesta a los ahorradores alegra a todo el mundo por quien tiene o quiere pedir dinero prestado al banco.