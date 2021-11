Werder Bremen: ¡Ömer Toprak revela que su contrato ha expirado! – Bundesliga

¡Vaya, esto no se esperaba! El capitán del Werder, Omer Toprak (32), ha anunciado que su contrato en Bremen expirará el próximo verano …

Cuando se le preguntó si podía imaginar un segundo año en la segunda división después de perderse un ascenso, el entrenador defensivo dijo: “Honestamente, solo tengo siete meses de contrato y luego ya veremos. Lo que viene después, no estoy pensando sobre eso todavía “.

Mala sorpresa Werder: ¡el contrato de Toprak expira!

Una revelación interesante. Revisión: Toprak llegó por primera vez desde Dortmund como jugador cedido en agosto de 2019. Sin embargo, después del descenso exitoso, el compromiso de compra se afianzó, por lo que se cambió permanentemente al Werder.

En principio, la empresa con sede en Bremen no proporciona ninguna información sobre los períodos de contrato. Sin embargo, se ha documentado que Toprak todavía está bajo contrato hasta 2023. Pero esto claramente no es cierto …

+++ ¡BILD ahora también está disponible en TV! HAGA CLIC AQUÍ PARA BILD LIVE +++

Es probable que el mánager Frank Bowman, de 46 años, inicie conversaciones con Toprak y su asesor en las próximas semanas. Debido a que el defensa central se convirtió en capitán este año, y con su vasta experiencia (antes BVB y Leverkusen), es un jugador clave absoluto.

El propio Toprak todavía se retracta: “Puedes imaginar cualquier cosa, pero todavía no lo he mirado. Pero solo rehabilitándome y ayudando a los niños”.

En Nuremberg (2: 1) Toprak celebró una breve remontada tras otra lesión en la pantorrilla y fue sustituido en el minuto 90. Podría volver a la alineación titular ante el Schalke 04 (20 de noviembre).

Toprak explica: “Eso espero. He entrenado y aportado mucha resistencia durante la rehabilitación, para que haya suficiente energía para las pantorrillas. He estado en todas las sesiones de práctica del equipo en las últimas dos semanas”.

Sin embargo, sigue pensando en sus problemas actuales con las pantorrillas. Capitán Werder: “Los últimos dos años y medio me he desarrollado de tal manera que es mi área de problemas. Esto también crea signos de interrogación en mi cabeza. No sabía eso en toda mi carrera. Es así ahora, yo tengo que lidiar con eso. Después de todo, normalmente lo que ya sé ejercicios de rehabilitación … “