Bacterias: bacterias resistentes a múltiples fármacos tratadas con virus

Las bacterias multirresistentes están causando cada vez más muertes. Según un estudio, los fagos (virus) pueden ayudar con muchas de estas infecciones bacterianas.





Pittsburg (Estados Unidos). Resistencia a múltiples fármacos bacterias estar en medicamento a un problema creciente. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) Incluye resistencia a los antibióticos. Ahora es una de las principales causas de muerte a nivel mundial. Junto a nuevos antibióticos también se puede llamar fago Ayuda contra múltiples bacterias resistentes. Alrededor virusque infectan bacterias.





Los fagos atacan a las bacterias a través de receptores especiales y luego se multiplican en sus células. Luego, la célula bacteriana brota de la masa de virus recién producidos y la bacteria muere. Debido a que los fagos se especializan en ciertos tipos de bacterias, no destruyen las bacterias beneficiosas ni las células del cuerpo durante el tratamiento. Entonces, el principal problema en la terapia con fagos es encontrar el fago correcto.





Casi no hay estudios sobre fagos hasta el momento.

Hasta la fecha, los fagos se han utilizado principalmente en el antiguo Bloque del Este. En los países occidentales, los fagos rara vez se utilizan o investigan en la práctica clínica diaria desde el desarrollo de los antibióticos. Sin embargo, esto ha cambiado en los últimos años a la luz de los patógenos multirresistentes. Científicos de la Universidad de Pittsburgh publicaron en la revista alrededor de 2019 medicina natural Un estudio de caso con resultados prometedores. Luego recibieron consultas de médicos de todo el mundo.

Bacterias contra bacterias fúngicas resistentes a los antibióticos

Ahora los investigadores tienen universidad de pittsburgh y el Universidad de California En la revista especializada Enfermedades Infecciosas Clínicas Se publicaron los resultados de otro estudio con fagos. El estudio involucró a 20 personas infectadas con micobacterias resistentes a los antibióticos, la mayoría de las cuales eran cepas de la especie Mycobacterium abscessus.

16 de cada 20 personas tienen fibrosis quística metabólica, también conocida como fibrosis quística (FQ). Con esta enfermedad, la mucosidad ya no puede drenar los pulmones y muchos otros órganos. Esto crea condiciones de vida ideales para las bacterias que causan infecciones y otros problemas de salud.

Tratamiento de las infecciones por abscesos por Mycobacterium

Según el líder del estudio, Graham Hatful, la infección por abscesos por Mycobacterium es una pesadilla para los médicos. “Aunque no es tan común como otras infecciones, es una de las más difíciles de tratar con antibióticos”, explica Hatfull.

Por lo tanto, los científicos administraron diferentes fagos a los pacientes mediante inyección o inhalación. Los participantes del estudio, incluido un niño de cinco años, recibieron al menos mil millones de unidades dos veces al día durante seis meses. El tratamiento fue exitoso en 11 de 20 pacientes (55%). Cuatro pacientes (20 %) no tuvieron mejoría en los resultados y cinco pacientes (25 %) tuvieron resultados equívocos.





gérmenes sin efectos secundarios

Efectos secundarios No observado en el estudio clínico. También indica que las bacterias provocadas por el tratamiento son nuevas resistencia Avanzado no existe. “Esto le da un peso significativo a la impresión de que el tratamiento es seguro”, dice Hatfoul.

Todavía no está claro por qué el tratamiento no funcionó para todas las personas analizadas. Hatfoul ve los fagos como una posible causa. “Aún no hemos descubierto cómo encontrar o fabricar los fagos que capturarán cada cepa de estos pacientes, ese sigue siendo uno de los desafíos más importantes que tenemos por delante”, dice el científico.

Estudio clínico en Alemania

Un estudio clínico sobre fagos también está programado para comenzar en Alemania en la segunda mitad del año. Según Holger Zeer, presidente de la división de biotecnología farmacéutica del Instituto Fraunhofer de Toxicología y Medicina Experimental (ITEM), solo las personas con fibrosis quística deben ser examinadas si están infectadas con la bacteria Pseudomonas aeruginosa. Como parte del estudio, recibirá un conjunto de tres fagos que cubren la mayoría de las cepas de P. aeruginosa. Los primeros resultados se publicarán el próximo año.

Además, Zahr describe los resultados del estudio actual como “impresionantes”. “No se puede discutir con ese resultado”, dice Zahr. Según el experto en fagos, los sujetos muy heterogéneos y los diferentes tipos de infecciones y patógenos en particular dificultan el tratamiento.

