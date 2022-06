Corona en Saarland el lunes 13 de junio

Saarbrücken / Berlín Los casos de coronavirus en Saarland y en toda Alemania no fueron muy significativos el lunes. Si bien el valor se está estancando en el Sarre, está disminuyendo ligeramente en todo el país. Información del Instituto Robert Koch (RKI).

El Instituto Robert Koch (RKI) no informó casos de coronavirus en Saarland el lunes 13 de junio. El sábado había 851 casos. Desde el inicio de la pandemia ha habido 320.708 contagios. El RKI no registró más muertos (sábado: uno). Eso deja el número total de personas que han muerto a causa del coronavirus en 1702. La tasa de infección de siete días se ha mantenido en 365,1. Según RKI, los números no son confiables inmediatamente después de que terminan los fines de semana y los días festivos debido a las inscripciones tardías.