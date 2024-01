Bahía Blanca: Otro derrame de petróleo en Argentina

Por segunda vez en tres semanas se ha producido un derrame de petróleo en el puerto sureño de Buenos Aires. El operador portuario alemán se enfrenta ahora a las consecuencias.

Buenos Aires taz | En Argentina, el operador alemán del puerto de carga de petróleo Oiltanking Ebytem ha suspendido sus operaciones hasta nuevo aviso. Luego del segundo derrame de petróleo en menos de tres semanas, el Ministerio de Medio Ambiente de la provincia de Buenos Aires realizó una auditoría de seguridad a la filial. Oiltanking alemán GmbH requerido

La nueva fuga fue descubierta la madrugada del miércoles mientras descargaba un camión cisterna en Bahía Blanca, 700 kilómetros al sur de Buenos Aires. En ese momento, el plan de emergencia se implementó de inmediato y se informó a la provincia naval responsable, dijo Oiltanking Ebytem. Sin embargo, no se sabe cuándo comenzó el derrame de petróleo ni cuánto petróleo entró en el Golfo.

“Hasta el momento la empresa no ha reportado ninguna cantidad, no sabemos cuánto fue arrojado por la niebla de la mañana”, explicó Pablo Petrazzi, biólogo y jefe del Centro de Rescate de Animales Marinos Guillermo “Indio” Fidalgo. “En mi opinión, hay cosas que no funcionan por mantenimiento y falta de sensores, y la empresa tiene que dar explicaciones”, dijo Petrazzi.

El 27 de diciembre un pescador descubrió una marea negra de al menos 21 kilómetros cuadrados. Más temprano ese mismo día, se derramó petróleo de una boya de carga submarina. Sin embargo, Oiltanking Ebytem no activó el protocolo de emergencia pertinente hasta la tarde siguiente. Debido a la demora en la acción, dos municipios locales, Bahía Blanca y Coronel Rosales, han presentado una denuncia penal contra la empresa en un tribunal federal.

Oiltanking ¿Quería Ebytem encubrir el derrame de petróleo?

El tribunal debe aclarar si la empresa alemana quiso restar importancia o encubrir el derrame de petróleo de diciembre. “El estero de Bahía es un humedal único y un importante reservorio de biodiversidad. El derrame de petróleo causó graves daños al ecosistema. Los tribunales deben decidir y determinar las responsabilidades relacionadas con una posible negligencia por parte de la empresa”, dijo el alcalde de Bahía Blanca, Federico Susbielles.

Los pescadores locales también están preocupados. “Hasta donde sabemos, el sistema de retención ha funcionado esta vez, pero, por supuesto, no todo se puede recuperar al 100 por ciento”, afirmó Lucas Beer, abogado de la asociación de pescadores. Pierre se muestra escéptico ante los cargos penales. Ya en 2011 se presentó una demanda por la contaminación del estero de Bahía Blanca, la cual se encuentra “en proceso y relacionada con aguas residuales de una plataforma petroquímica de la cual Oiltanking es corresponsable”.

El nombre Bahía Blanca proviene de las playas de arena alguna vez descritas como blancas, visibles durante la marea baja. La ciudad del mismo nombre es la ciudad industrial y portuaria más importante del sur argentino. Ubicado a 10 kilómetros de distancia, el puerto tiene una profundidad natural de más de 10 metros en Argentina. Los buques tanque y cargueros de gran calado deberán hacer escala en el Puerto de Bahía Blanca. Por esta razón, la industria petroquímica se ha instalado alrededor de Bahía Blanca.