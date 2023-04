Bajar la presión arterial naturalmente: Once alimentos pueden ayudar

24 vida salud

La dieta inadecuada es una causa de presión arterial alta, que a su vez es el principal riesgo de accidente cerebrovascular y ataque al corazón. Los alimentos mediterráneos reducen naturalmente la presión arterial.

1/11 Los frutos secos, como las nueces, que técnicamente son los frutos de un árbol, pueden reducir la presión arterial. Las nueces generalmente se consideran alimentos saludables para el corazón gracias a sus nutrientes y, por lo tanto, ayudan a prevenir enfermedades cardiovasculares como ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. © Cromorang / Imago

2/11 Masticar un puñado de pistachos mientras ves la televisión por la noche no solo sabe bien, sino que también reduce la presión arterial alta. Los estudios, como los realizados por el Departamento de Salud Biocomportamental de la Universidad de Penn State sobre el efecto de los pistachos en la presión arterial sistólica, muestran claramente que comer pistachos reduce la presión arterial. Comer un puñado (unos 45 gramos) de pistachos una vez al día puede reducir la presión arterial sistólica hasta en 4,8 mm Hg. Esta es la lectura más alta, junto con su presión arterial diastólica, que generalmente está en el rango de 110 a 130 mmHg. © Claudia Nass / Imago

3/11 El jugo de remolacha no solo debe aparecer regularmente en la dieta de las personas con presión arterial alta. Porque el tubérculo rojo, que también se suele utilizar como colorante alimentario, contiene importantes vitaminas del complejo B, vitaminas A y C. También hay elementos esenciales como magnesio, calcio, selenio, hierro, yodo, manganeso, sodio, zinc, cobre y fósforo. Según la “Fundación Alemana del Corazón”, beber aproximadamente medio litro de jugo de remolacha por día puede reducir el valor máximo medido de la presión arterial sistólica en aproximadamente cinco milímetros de mercurio durante un período de 24 horas. El efecto se basa en el hecho de que la remolacha contiene nitratos, que la saliva reduce a nitritos. Esto ensancha los vasos sanguíneos y reduce la presión arterial. © WavebreakmediaMicro / Imago

4/11 Al igual que la remolacha, las espinacas, las escarolas, los nabos, la col rizada y los rábanos, el canónigo es rico en nitratos que al comerlos se convierten en nitritos, lo que a su vez tiene un efecto positivo sobre los vasos sanguíneos y la presión arterial. © imagebroker / Imago

5/11 Según la “Fundación Alemana del Corazón”, el aceite de oliva no solo reduce el riesgo de depósitos de placa en los vasos, la aterosclerosis. Las grasas vegetales también hacen maravillas para la presión arterial alta, que es el principal factor de riesgo de accidente cerebrovascular. La presión arterial alta se puede reducir en un promedio del 48 por ciento al consumir aceite de oliva, según informa el Pharmaceutical Zeitung. © Panthermedia / Imagen

6/11 La espinaca, como verdura baja en calorías, puede reducir la presión arterial y, por lo tanto, prevenir enfermedades cardiovasculares. Rico en vitamina B, vitamina C, ácido fólico, potasio y magnesio. © Achim Sass / Imago

7/11 Los tomates son imprescindibles cuando se trata de prevenir enfermedades cardiovasculares. Son ricas en ácido fólico, potasio y licopeno. El licopeno es un antioxidante y puede hacer que los radicales libres sean inofensivos en el cuerpo humano. Según los estudios, los tomates pueden reducir la presión arterial alta y el riesgo de accidente cerebrovascular hasta en un 55 por ciento. © Philippe DeGroot / Imago

8/11 La col rizada es un reductor natural de la presión arterial. Los vegetales verdes contienen los llamados flavonoides, que reducen los niveles de colesterol y, en consecuencia, el riesgo de ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. © YResolution / Imago

9/11 Se dice que los guisantes tienen el efecto de bajar la presión arterial. Son ricas en vitaminas y minerales, como las vitaminas E y B y betacaroteno, además de magnesio, hierro, fósforo, calcio y zinc. Las legumbres, entre las que se encuentran los guisantes, son ricas en magnesio, lo que asegura las paredes elásticas de los vasos sanguíneos, lo que significa que la presión arterial sube menos. © Gemma Ferrando / Imago

10/11 El ajo también puede disminuir la presión arterial en pacientes que no logran un control adecuado de la presión arterial a través de medicamentos como los betabloqueantes o el irbesartán, según informa el “Deutsche Urstiblatt”. Se ha demostrado que el valor superior de la presión arterial, la presión arterial sistólica, disminuye diez mmHg después del consumo regular de ajo. © Waltraud Kaipf / Imago

11/11 El rábano no solo es un antiinflamatorio para las infecciones virales y bacterianas, sino que también ayuda a prevenir los resfriados, las infecciones de la vejiga y el dolor. También se dice que la planta comestible tiene un efecto hipotensor. Ligeramente especiado con aceite de mostaza, el rábano picante a menudo se sirve como salsa para palitos de pescado o vegetales. © Andreas Berheide / Imago

De acuerdo con la Sociedad Alemana de Nutrición e. Quinto Una dieta bien balanceada que incluya muchas verduras, frutas, legumbres, productos integrales, alimentos vegetales ricos en proteínas y productos lácteos bajos en grasa solo puede reducir los valores de presión arterial sin medicamentos. Básicamente, hay consejos simples que pueden tener un gran impacto:

Frutas y verduras frescas en lugar de, por ejemplo, alimentos enlatados

Come muchas legumbres como guisantes y frijoles.

Coma menos carne roja y productos cárnicos procesados

Coma menos sal En general, limite su consumo de sal de mesa a menos de cinco gramos por día

Use hierbas y especias sin sal

Coma pescado rico en grasas que contenga ácidos grasos omega-3, como la caballa, el arenque y el salmón, al menos una vez a la semana. Los ácidos grasos omega-3 también reducen el colesterol malo en la sangre.

Evite el alcohol porque tiene un efecto en el aumento de la presión arterial.

Las verduras, las frutas y el pescado, así como los aceites vegetales, son “reductores naturales de la presión arterial”. Estos incluyen varios alimentos como tomates, nueces, espinacas, col rizada, aceite de oliva, ajo y remolacha.

Alrededor de tres millones de personas en Alemania sufren de presión arterial alta, y aproximadamente uno de cada tres se ve afectado. Más del 30 por ciento de los afectados desconocen su enfermedad, que puede ser grave y tener consecuencias a largo plazo. Porque la presión arterial alta es en realidad el mayor factor de riesgo de accidente cerebrovascular y ataque cardíaco. Fundación Alemana del Corazón.

