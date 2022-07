Balance temporal en la Copa del Mundo en Alemania: ‘Por debajo de nuestras expectativas’ – criticó el entrenador de la selección nacional Stein

Estado: 20/07/2022 05:58

Preocupa la conclusión de la primera mitad del Campeonato Mundial de Atletismo en Alemania. El décimo lugar es el mejor resultado DLV de Eugene hasta ahora. Muchos atletas se enfocan en EM en casa. La entrenadora Annette Stein es crítica, pero también apunta a algunas posibilidades de medalla alemana.

“Las arenas y los poseedores de puntos vienen en la segunda parte de la Copa del Mundo, pero admito que no cumplimos con nuestras expectativas en la primera parte”, dijo Stein en el Día Cinco del Campeonato Mundial en una entrevista con ARD. “De acuerdo con las expectativas, formulamos que tantos atletas como sea posible estén agotando su potencial. Y esperábamos algunas sorpresas. No sucedió”.

No hay resultados entre los ocho primeros en los primeros cinco días.

En los primeros cinco días de competencia, no solo hubo medallas, sino también ningún lugar entre los ocho primeros. Cuando comenzaron 36 atletas, había dos mejores personas y seis mejores temporadas. El décimo lugar de Walter Jacqueline Ocheri fue el mejor resultado de la Federación Alemana de Atletismo (DLV).

En 2019 en Doha/Qatar, los magos de la DLV ganaron seis medallas, incluidas dos medallas de oro de la saltadora de longitud Malaika Mihambo y Niklas Kaul en decatlón. Ambos están entre los pocos aspirantes a la segunda mitad del Mundial.

WM crucial para la financiación

Desde el punto de vista alemán, la primera Copa del Mundo en los EE. UU. se tambalea y eso podría tener amargas implicaciones. Porque la Copa del Mundo por sí sola es fundamental para la asignación de fondos. Stein ya había señalado esto antes de que comenzaran sus peleas por el título mundial en Eugene.

Pero muchos atletas están enfocados en los próximos Campeonatos de Europa en Munich (del 15 al 21 de agosto). “Ponemos la Copa del Mundo muy, muy fuertemente en la Federación”, dijo Stein. “Pero quizás no fue posible poner este Mundial en el foco de atención de la mayoría de los deportistas porque la Eurocopa está muy presente”.

Mihambo: “EM en Múnich es el secreto”

A nivel europeo, el nivel de rendimiento es bastante diferente, y las posibilidades de obtener buenos resultados son mucho mayores para un principiante en DLV. “El Campeonato de Europa en Munich es lo más destacado, es lo más divertido para comenzar en tu país”, dijo la campeona olímpica de salto de longitud Malaika Mihambo.

Es más divertido empezar en tu propio país.

Experto de ARD Busemann cuestiona la posición básica

No todos pueden entender este enfoque en EM. El experto en atletismo de ARD Frank Boseman, ex decatlón, cuestiona la posición básica de algunos jugadores de DLV en este contexto: “Cualquiera que de repente tenga una puerta trasera, el Plan B, no está al 100 por ciento, pero con solo 98. Y todos saben qué Qué significa eso en los deportes competitivos?

Los jóvenes atletas adquieren una experiencia importante

Entre los 78 atletas del Equipo DLV en Eugene, solo hay unos pocos contendientes serios por una medalla después de que algunos de los mejores jugadores fueron eliminados, como los lanzadores de jabalina Johannes Vetter y Kristen Hussong, el medallista de plata olímpico en caminata Jonathan Hilbert y la heptatleta Caroline Schaeffer.

Stein defendió la decisión de seguir viajando a Eugene con un equipo tan grande, especialmente a la luz del apoyo de los fondos nacionales. Stein dijo: “Somos evaluados de acuerdo con la estructura de la federación, de acuerdo con los resultados y de acuerdo con la cantidad de participantes en los campeonatos mundiales que producimos y despegamos al principio. Es por eso que tratamos de llevar a todos a tal competencia.”

Los atletas de DLV están bajo presión para tener éxito

El CEO de DLV, Idris Gonczynska, dijo en el período previo a la Copa del Mundo que el “verano de atletismo” con los Campeonatos Mundial y Europeo en unas pocas semanas fue una gran oportunidad para “reconocer y hacer visible el deporte”. El equipo de DLV en Eugene amenaza con desterrar la primera parte de “The Great Chance”.

Para hacerse notar, para seguir siendo relevante e, idealmente, para generar sangre nueva, se deben producir resultados. En Eugene y más en el Campeonato de Europa en Munich. Y Europa del Este tiene la ventaja de recibir potencialmente más atención de los medios que la Copa del Mundo, ya que la mayor parte de la acción tiene lugar en la noche de Alemania.