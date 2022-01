Balonmano EM: Más casos de coronavirus en la selección alemana – Tres jugadores lesionados en la zona de defensa

El día antes del clásico partido de balonmano contra España, Omicron volvió a ser derrotado sin piedad. Durante los entrenamientos de voluntarios en Bratislava, al seleccionador nacional Alfred Jeslason solo le quedaba un equipo, y poco después se filtró: al menos otros tres jugadores estaban infectados con Corona: la situación de la carrera del equipo DHB da un giro dramático antes del comienzo de la principal papel de la Eurocopa.

Los casos positivos son Christoph Steinert, Gabriel Mping y Sebastian Heymann: el número de jugadores alemanes en cuarentena se eleva a doce. Ron Dehmke de Kiel, que se presentó, también se perdió los ensayos. España, el campeón defensor, aún no ha informado de ningún fallo. Todo se reduce a un duelo asimétrico con los principales candidatos del torneo el jueves (18:00 horas en directo).

Jeslason ya había descrito vívidamente la “situación absolutamente ridícula” en Bratislava antes de las próximas noticias de Omikron. “Este es el momento más emocionante del día, esperando los resultados de la prueba de Covid”, dijo el islandés. El deseo de tener crackers en la ronda principal es tan grande como el miedo a más casos de Corona. Y no se fueron.

Las actuaciones anteriores estimularon su apetito por más y les dieron a los jugadores un gran cofre en la lucha por las semifinales. “Ahora tenemos cuatro finales, las cuales ganamos perfectamente”, dijo rápidamente el titular del torneo Steinert. “Si podemos hacer eso, mucho es posible”. Ahora, 11 de los 17 jugadores nominados, más el candidato Hendrik Wagner, están fuera.

Alemania es el “gran perdedor” incluso sin decenas de lesiones

A pesar de las malas noticias de los últimos días, Jeslason se mostró “optimista sobre nuestra capacidad para gestionar situaciones con el equipo”. Aparecer contra Polonia (30:23) le dio confianza. Pero los oponentes son cada vez más grandes, y esto sucede en rápida sucesión, y solo los dos primeros equipos del Grupo Seis se clasifican para los partidos de medallas en Budapest. Noruega ya espera al viernes (20.30 horas en la retransmisión en directo).

En casa, cada vez son más los espectadores que siguen las actuaciones en directo de la golpeada selección de la Federación Alemana de Balonmano. Más de cinco millones de espectadores vieron la ronda preliminar contra Polonia, la mejor actuación en el campeonato alemán hasta el momento. Ahora no solo el veterano Jeslason espera al “oponente más fuerte en el papel y en la realidad”. Incluso sin docenas de lesiones, su equipo estaría “descaradamente desvalido”.

Pero las señales han empeorado desde el miércoles por la tarde. Mantenerse saludable tiene enormes beneficios. “Vemos en nosotros mismos y en los otros equipos que eso definitivamente es un factor. Los equipos que no tienen casos tienen una mejor oportunidad, esa es definitivamente la verdad”, dijo Paul Drucks.

“En los últimos días hemos aprendido lo rápido que puede cambiar la situación. Tendremos que hacer un balance de esta nueva situación juntos”, dijo Mark Schober, director ejecutivo de la Asociación Alemana de Balonmano (DHB), en un comunicado de prensa.

Se programó una conferencia entre DHB y la Handball League (HBL) para el miércoles por la noche para discutir la nueva situación. “Nos coordinaremos con DHB, discutiremos la situación y decidiremos juntos. La pregunta es si tiene sentido dejar al equipo en Bratislava”, dijo a SID el presidente de HBL, Uwe Schwenker.

Pero el funcionario confirmó que discutiría una posible retirada “con toda calma y objetividad”. “No puedes simplemente irte. Lo siguiente se aplica a mí: lo bueno es más rápido. Por ahora, debes asegurarte de que la cadena de infección no se rompa. Desafortunadamente, nuestro equipo del Campeonato de Europa es un reflejo de la sociedad. Pero ahora Cargar jugadores de la Bundesliga a lo que no es el final no tiene sentido”, añadió Schwenker.

