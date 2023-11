‘Mesut también fue explotado’: la furiosa dimisión de Ozil de la DFB sigue decepcionando a su padre hasta el día de hoy

Han pasado más de cinco años desde la repentina dimisión de Mesut Ozil de la selección nacional de fútbol. Su padre, Mustafa, sigue descontento con el final hasta el día de hoy. Ve que el entorno de su hijo es cómplice y quiere conciliarse con Oportunidades Laborales.

El padre de Mesut Ozil todavía está recuperándose de la vergonzosa salida de su hijo de la Federación Alemana de Fútbol y espera reconciliarse con la federación. Mustafa Ozil dijo a Sport Bild: “Mi mayor deseo es que algún día trabaje para la Federación Alemana de Fútbol, ​​por ejemplo, en la gestión de equipos o en algunas funciones de asesoramiento, como la integración de extranjeros”. Su hijo sigue defendiendo una “integración exitosa”.

El padre Mustafa continúa criticando la renuncia de Ozil a la selección nacional en 2018: “Se puede trazar una línea en la arena, pero siempre con cuidado, y dejar una rendija en la puerta. Invitaría a todos los periodistas a una conferencia de prensa en vivo y terminaría”. correctamente, no en Twitter. ¿Cuál es el punto de eso? ¿Eso?” Él dijo.

Antes del Mundial de 2018, Mesut Ozil causó revuelo con una foto muy criticada junto al presidente Recep Tayyip Erdogan, quien luego se convirtió en el padrino del jugador de 35 años. Después de una decepcionante eliminación en la ronda preliminar y una hostilidad masiva, el campeón del mundo de 2014 renunció a la selección de la DFB después del torneo.

Mustafa Ozil, que dirigió personalmente a su hijo hasta 2013, sigue molesto por las circunstancias hasta el día de hoy. “Masut se vio influenciado por su entorno. No fue bueno para él. No se puede decir que Alemania odia a los extranjeros y que el país en el que nació no le habría dado una oportunidad. Tales declaraciones no provienen de una fuente”. “Honestamente, tengo la sensación de que Mesut también fue explotado”, afirmó.

Ozil firmó recientemente un contrato con el Estambul Basaksehir Club. Puso fin a su carrera activa con efecto inmediato el pasado mes de marzo.