Barcelona pierde ante Mónaco por un mal pase de Marc-Andre ter Stegen

Trainer Hansi Flick hat den frühen Platzverweis bei der Niederlage des FC Barcelona in der Champions League nach einem Fehler von Nationaltorwart Marc-André ter Stegen als Schlüsselmoment bezeichnet. „Mit der Roten Karte hat sich das Spiel komplett verändert“, sagte der frühere Bundestrainer nach dem 1:2 bei der AS Monaco. „Das hat unsere Idee, unseren Matchplan völlig verändert.“

Ter Stegen hatte noch in der Anfangsphase einen Fehlpass in den Lauf von Monacos Takumi Minamino gespielt, Eric García konnte sich nur noch mit einem Foul an der Strafraumgrenze behelfen und sah dafür die Rote Karte (11. Minute). Der 32-Jährige ist seit dieser Saison Kapitän des spanischen Fußball-Spitzenklubs.

„Wir haben uns in dieser Situation nicht gut verstanden. Für Eric tut es mir leid, denn am Ende musste er darunter leiden und wir fast 80 Minuten mit einem Spieler weniger spielen“, sagte der deutsche Nationalkeeper zu seinem Patzer: „Es ist etwas passiert, was nicht hätte passieren dürfen.“

Flick: „Wir müssen es akzeptieren“

„Die Rote Karte hat das Spiel komplett verändert. Wir müssen es akzeptieren, das passiert“, sagte Flick. „Wir haben mit Leidenschaft verteidigt, aber wir haben einige Fehler gemacht. Wir hatten einige Chancen, aber sie haben den Sieg verdient. Aber ich glaube, wir sind stark genug, eine gute Champions League zu spielen. Wir haben viele Spiele, werden viele Spiele gewinnen und am Ende unsere Ziele erreichen.“

Es war die erste Niederlage im sechsten Pflichtspiel für den 59-Jährigen. Die spanischen Medien kommentierten das Spiel kritisch. „Barça begeht in Monaco Selbstmord“, schrieb die „Marca“ mit drastischen Worten. „In der Champions League 80 Minuten lang in Unterzahl zu spielen, ist tödlich, und dieses Mal war es keine Ausnahme.“ Das Portal „Sport“ schrieb von „Barças Kardinalsünde in Monaco“. Auf der Tribüne verfolgte der frühere Basketballstar Michael Jordan die Partie. READ Rina y Scully para USA First

Externer Inhalt von Youtube Um externe Inhalte anzuzeigen, ist Ihre widerrufliche Zustimmung nötig. Dabei können personenbezogene Daten von Drittplattformen (ggf. USA) verarbeitet werden. Weitere Informationen . Externe Inhalte aktivieren

Con su superioridad numérica, el Barcelona recibió los goles de Magnes Akliush (16) y George Ilyinichina (71), mientras que el extraordinario talento de Lamine Yamal (28) logró empatar. “Tenemos que analizarlo”, dijo Flick, “pero también le dije al equipo: mantén la cabeza en alto”. “Vemos cosas positivas, por supuesto, lo analizaremos y hablaremos con los jugadores sobre las cosas que no hicimos bien”.