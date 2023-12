Barcelona vs Atlético de Madrid, predicciones y cuotas el 3 de diciembre de 2023

La segunda parte de los Juegos de la Verdad llega al FC Barcelona. La primera parte se disputó con éxito en la Liga de Campeones contra el Porto y ahora llega después de dos grandes partidos seguidos de La Liga. El primer partido de la jornada 15 será contra el Atlético de Madrid el domingo por la noche, y una semana después será contra el líder sorpresa, el FC Girona.

La derrota en el partido cumbre contra el Atlético será un serio revés para el equipo del técnico Xavi Hernández en la carrera por el título, ya que su tradicional rival y líder de la liga, el Real Madrid, juega contra el Granada el sábado y ya tiene cuatro puntos de ventaja. Si, como se espera, los blancos hacen los deberes ante el penúltimo equipo de la clasificación y el Barcelona pierde puntos ante el Atlético, la brecha será enorme. El propio Atlético también podría ofrecer un signo de exclamación en la carrera por el título, después de todo, los rojiblancos están empatados a puntos con el Barcelona; lo que se aplica a los catalanes también se aplica a los madrileños.

Barcelona – Atlético de Madrid | 3 consejos importantes

En el primer partido entre el cuarto y el tercer lugar, el equipo local todavía llega al partido como ligeramente favorito, como lo demuestran las cuotas de las mejores casas de apuestas para el partido entre Barcelona y Atlético de Madrid. Pero se puede esperar una coincidencia a la altura de los ojos: el resultado es incierto. Está muy claro: el perdedor recibirá una gran paliza en la carrera por el título, mientras que el Real Madrid podría ser el tercero en reírse.

Proporcionamos cuotas de apuestas, predicciones y estadísticas para el duro partido entre Barcelona y Atlético y echamos un vistazo más de cerca a ambos clubes en nuestra muestra del mejor partido de España.

Barcelona – estadísticas y forma actual

El FC Barcelona no puede estar satisfecho con cómo ha ido la temporada hasta ahora, por lo que hay mucha presión de cara al primer partido contra el Atlético. Los campeones defensores ya han perdido puntos en cinco partidos de La Liga, y las cinco pérdidas de puntos han sido dolorosas. Los cuatro empates se produjeron entre favoritos al descenso y equipos más pequeños (Getafe, Mallorca, Granada, Rayo), contra los que las victorias estaban fuertemente planeadas.

El Barcelona no tuvo un buen desempeño en los cuatro partidos que disputó como invitado, con un rendimiento y resultados que dejaron mucho que desear. Además, el Clásico contra su eterno rival, el Real Madrid, se perdió innecesariamente en el tiempo añadido tras ponerse por delante. Si a eso le sumamos la inesperada quiebra del club de Hamburgo Shakhtar Donetsk, tendremos una idea del mal humor entre los catalanes.

Antes de enfrentar al Atlético: el Barcelona gana confianza ante el Porto

Al fin y al cabo, esto quedó demostrado el martes con la importante victoria sobre su rival Porto en primera división, y con esta victoria por 2-1, el Barcelona aseguró anticipadamente su billete a los octavos de final, ganando así una gran confianza en sí mismo antes del enfrentamiento contra ellos. . Atletico Madrid.

Pero contra el Oporto, el Barcelona volvió a parecer débil defensivamente, y no sólo porque encajó otro gol. Los portugueses tuvieron más posibilidades de obtener un mejor resultado: el equipo de Xavi no podrá permitirse esta brecha ante el Atlético. La defensa del Barcelona, ​​la obra maestra de la temporada del Campeonato, no ha sido fuerte este año, con goles marcados en once de sus 19 partidos competitivos hasta el momento. El Barcelona ha encajado un gol en cada uno de sus últimos cuatro partidos.

En el partido entre Barcelona y Atlético de Madrid tiene sentido dar prioridad a que ambos equipos marquen, opcionalmente incluso con más de 2,5 goles, porque los visitantes de Madrid son muy fuertes en ataque y precisos esta temporada.

Alineación esperada del Barcelona:

Jugadores del Barcelona lesionados y sancionados:



Los últimos partidos del Barcelona:

Atlético de Madrid – estadísticas y estado de forma actual

El Atlético de Madrid ha marcado 30 goles en 13 partidos de La Liga, más que el tradicionalmente tempestuoso Barcelona (27). Sólo Girona (32) y Real Madrid (31) han marcado algo más de goles, aunque el Atlético también ha disputado un partido menos. El Atleti marcó en once de sus 13 partidos y marcó dos o más goles en diez encuentros. Pronosticar los goles del partido Barcelona y Atlético de Madrid está bien fundamentado.

Griezmann y Morata flotan en la maquinaria ofensiva del Atlético

El ataque rojiblanco está en muy buen momento y está liderado por Antoine Griezmann, que está en un gran momento de forma. Marcó nueve goles en 13 partidos de la Liga española y cuatro goles en cinco partidos de la Liga de Campeones. El ex jugador del Barcelona disfruta de total libertad en ataque junto a Álvaro Morata (siete goles) y forma una pareja armoniosa y certera con el delantero internacional español.

Al igual que el Barcelona, ​​​​el Atlético también consiguió su billete para los octavos de final de la Liga de Campeones esta semana y también demostró su temple una vez más en la máxima categoría. Dos goles en propia meta del Feyenoord les ayudaron a ganar 3-1, pero eso no debería ocultar el hecho de que el Atlético anotó 15 goles sólidos en cinco partidos de la fase de grupos; en tres de los cinco partidos, los rojiblancos anotaron tres goles o más. ¿El Barcelona también sentirá el poder de este ataque el domingo?

Si es así, finalmente podría lograrse una victoria en Barcelona, ​​porque el entrenador Diego Simeone todavía la está esperando. Simeone sólo ha ganado cinco de sus 34 partidos contra el Barcelona, ​​y ninguno de ellos ha sido ganado para el Barcelona. Cualquiera que piense que la maldición del Barcelona finalmente terminará encontrará una cuota promedio de 3,60 para que el Barcelona gane fuera de casa contra el Atlético de Madrid. El proveedor de apuestas Winamax también ofrece actualmente estas cuotas. Recomendamos el Bono para nuevos clientes de Winamax para nuevos clientes.

Alineación esperada del Atlético de Madrid:

Jugadores del Atlético de Madrid lesionados y sancionados:



Últimos partidos del Atlético de Madrid:

Consejo Barcelona – Atlético de Madrid en comparación de cuotas 3 de diciembre de 2023 – 1/X/2

Barcelona – Atlético de Madrid Comparación en vivo / balance H2H

El historial de Simeone contra el Barcelona y especialmente contra el Barcelona no es precisamente bueno, mientras que el de Xavi es impecable: como entrenador del Barcelona, ​​Xavi ganó sus tres partidos contra el Atlético, razón por la cual el Barcelona, ​​lógicamente, logró ganar los últimos tres. La temporada pasada, el Barcelona ganó por un estrecho margen de 1-0, ya sea en casa o fuera.

Los blaugrana han ganado cinco de sus últimos diez encuentros, el Atlético ganó tres y empató dos. Como era de esperar, el balance general favorece al vigente campeón: los dos equipos se han enfrentado 240 veces, con 108 victorias del Barcelona y 76 del Atlético. 56 partidos terminaron en empate.

Estadísticas destacadas para Barcelona vs Atlético de Madrid

Predicciones de la base de apuestas y Barcelona – Atlético de Madrid consejo

Es posible que el domingo por la noche también se produzca un empate. Por varias razones. Con solo mirar la tabla te das cuenta que es un duelo entre iguales cuando el cuarto lugar está empatado con el tercer lugar, quedando ambos equipos empatados a puntos. El Barcelona es en general un equipo fuerte en casa (nueve victorias en diez partidos oficiales en casa), pero tampoco es estable ni débil, como han demostrado muchos equipos últimamente. El Atlético se presentó con mucha precisión, pero ya sufrió dos derrotas y un empate en partidos como visitante en la liga, además de dos puntos fuera de casa en la primera división.

Diego Simeone nunca ganó en Barcelona con el Atlético

El Barcelona ganó los tres partidos contra el Atlético con Xavi

Griezmann marcó 13 goles en 18 partidos oficiales

Repartirse los puntos en este primer partido y el Real Madrid liderando la liga sería un tercer puesto ridículo. Para el Barcelona sería otro revés en su lucha por defender su título, pero el Atlético parece estar muy fuerte estas semanas. Por lo tanto, recomendamos una predicción sobre el empate entre Barcelona y Atlético de Madrid, ya sea después de los 90 minutos o al final de la primera parte para aquellos que quieran correr menos riesgos. Quizás ambos equipos lo hagan en el derbi de primera ronda.

Puedes encontrar más consejos, predicciones y avances para todos los partidos de La Liga en la categoría Consejos de La Liga. Allí también podrás encontrar la gran previa de la jornada 15 de La Liga, incluyendo un resumen de todos los partidos del día del partido.

