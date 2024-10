Barra de transferencias: estos cuatro clubes parecen ser elegibles para una transferencia para Wirtz

Por lo tanto, ya no era posible pasar a la Bundesliga. Todavía es posible salir en ligas donde la ventana de transferencias aún está abierta.

+++ 26 de septiembre a las 10:29: ¿Florian Wirtz no es tan caro como se esperaba? +++

Wirtz, cuyo valor de mercado se estima en 130 millones de euros, está vinculado al doble ganador hasta 2027. Según informan los medios, los dirigentes del club no quieren dejarle marcharse por menos de 150 millones de euros.

Por diversas razones, se considera que Barcelona, ​​​​Liverpool y Paris Saint-Germain tienen oportunidades externas. Si bien es posible que los catalanes no puedan permitirse una inversión de esta magnitud, el club del jeque no debería tentar al artista infractor. Está claro que sólo quiere llegar a un Club que pueda ganar la liga de Campeones.

Este contenido proviene de proveedores externos como Facebook, Instagram o YouTube. Habilite anuncios y contenido personalizados, así como proveedores fuera del estándar CMP para mostrar este contenido. Configuración de privacidad

Sin embargo, en cuanto al precio de venta, el Leverkusen está de acuerdo: está claro que no se desprenderá de Wirtz por menos de 150 millones de euros. Como informa el periódico Münchner Abendzeitung, la dirección del Bayern de Múnich confía en poder deshacerse de Wirtz por unos 100 millones de euros.

Florian Wirtz, junto con Jamal Musiala, son los mayores talentos de Alemania. El centrocampista estrella del Bayer 04 Leverkusen tarde o temprano dejará el club y el director deportivo Simon Rolfes no lo oculta: “La posibilidad es alta”, afirmó Rolfes.

+++ 26 de septiembre a las 10:29: ¿Florian Wirtz no es tan caro como se esperaba? +++

Está claro que los gunners quieren pagar hasta 150 millones de euros para que Wirtz pase al Bayer 04 Leverkusen el próximo verano, lo que le convertiría en el fichaje alemán más caro de la historia. Según el informe, el Arsenal quería fichar a Wirtz cuando era un jugador joven, pero contra el Bayer 04 no tuvo ninguna posibilidad.

+++ 23 de septiembre, 09:42: el Manchester City prepara una oferta de 100 millones por Musiala +++

Es difícil encontrar un jugador tan solicitado en el próximo verano de transferencias como la estrella del Bayern de Múnich, Jamal Musiala.

El Real Madrid, campeón de la Liga de Campeones, ha expresado interés en el jugador de 21 años. Como informó ahora el portal Teamtalk, los Royals se enfrentarán a la competencia del gigante inglés Manchester City.

Los Cityzens son el equipo “mejor informado” sobre la situación de Musiala y se dice que quieren hacer una oferta de al menos 100 millones de euros por la estrella de la Bundesliga en el verano de 2025. La tasa de transferencia es obviamente muy baja, pero debería proporcionar la base para las negociaciones con el campeón alemán Standard.

Según el informe, el Manchester City estaría ligeramente por delante en el duelo entre los dos mejores clubes, y Musiala está a favor de mudarse a Inglaterra.

Al Bayern de Múnich, por su parte, le gustaría conservar su joya: Max Eberl anunció recientemente conversaciones para ampliar el contrato del WP, que se extiende hasta 2026.

El propio Musiala recientemente guardó silencio sobre su futuro en el Welt am Sonntag: “Estoy muy feliz en el Bayern de Múnich y estoy totalmente concentrado en nuestros objetivos con el club y la selección. No me preocupa dónde jugaré”. “. “Jugar dentro de cinco años con grandes ideas siempre puede cambiar rápidamente en el fútbol mundial”.