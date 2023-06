Barra de Ucrania: Rheinmetall arming company antes de un contrato de mil millones de dólares

8:32 am: Londres: un general ruso muere en un ataque ucraniano

Según la inteligencia británica, el mayor general Sergei Goryachev murió en un ataque ucraniano contra un puesto de mando ruso en el este de Ucrania. El Ministerio de Defensa en Londres dijo el viernes que el jefe de personal del 35º Ejército es el primer general ruso que muere en la guerra de Ucrania este año. Según esta información, partes del 35º Ejército estuvieron involucradas en la masacre que tuvo lugar en el suburbio de Busha en Kiev el año pasado.

8:19 am: Ataque con drones en la región de Kursk, al oeste de Rusia: se incendia un almacén textil

En la región de Kursk, en el oeste de Rusia, cerca de la frontera con Ucrania, un almacén de una fábrica textil se incendió como resultado de un ataque con drones, según las autoridades. Así lo anunció la defensa civil regional, el viernes. Según los informes de los medios, un edificio administrativo fue atacado primero, cuando las llamas se extendieron al campamento. La gente no resultó herida.

En los últimos meses, regiones fronterizas rusas como Kursk, Bryansk y Belgorod se han quejado cada vez más de los ataques del lado ucraniano. Incluso la capital, Moscú, ha sido blanco de ataques con drones. Kiev no ha reconocido oficialmente su participación en estos ataques.

8:06 a. m.: Iniciativa de paz africana en Kiev y Moscú

Los jefes de estado africanos tienen previsto reunirse con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en Kiev el viernes. Mañana está prevista la visita de Vladimir Putin en Moscú. El portavoz del gobierno de Sudáfrica, Vincent Magwenya, habló de un momento histórico en Varsovia el jueves por la noche: “Es la primera vez que el continente se une para tratar de encontrar una solución a un conflicto fuera de África”.

El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, llegó ayer a Polonia junto con los presidentes de Senegal, Zambia y Comoras, desde donde continuaron el tren hacia Kiev. Los presidentes de la República del Congo, Uganda y Egipto, que también forman parte de la iniciativa, han enviado representantes.

Algunos expertos ven la visita de Putin mañana como un intento de disuadirlo de asistir a la próxima cumbre BRICS. Se espera que los jefes de Estado de Brasil, Rusia, India y China lleguen a Johannesburgo en agosto. Como socio de la CPI, Sudáfrica estaría obligada a atrapar a Putin. Tiene una orden de arresto por crímenes de guerra.

6.49 am: Rheinmetall se adelanta a un contrato de mil millones de dólares con la República Federal

Según Rheinmetall, concluirá un acuerdo marco más amplio con la República Federal por valor de unos miles de millones de euros en las próximas seis semanas. Esto es parte de los acuerdos entre el ministro de Defensa, Boris Pistorius, y la OTAN, dijo a la agencia de noticias Reuters el jefe del Grupo de Armamento Alemán, Armin Papperger. En el contexto de la guerra de Ucrania y la modernización de los países de la OTAN, Rheinmetall predice un volumen récord de pedidos: “Supongo que el pedido estará en el rango de dos dígitos de mil millones”.

Los jefes de unas 20 importantes empresas de armas fueron invitados a la reunión con los ministros de defensa de la OTAN en Bruselas el jueves. El trasfondo en particular es el aumento previsto en la producción de municiones a la luz de la gran demanda provocada por la guerra en Ucrania. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, advirtió en febrero que el ejército ucraniano estaba disparando proyectiles de artillería mucho más rápido de lo que podía fabricar chalecos antibalas. Babberger dijo que Ucrania recibiría la primera munición nueva para el Cheetah en julio. La producción debería comenzar en Rheinmetall la próxima semana. Se ordenaron 300,000 rondas para Ucrania. “Suponemos que definitivamente entregaremos entre 40.000 y 60.000 disparos este año”.

06:39: Anticipación del discurso de Putin en San Petersburgo

En el contexto de los combates en el sur de Ucrania, el presidente ruso, Vladimir Putin, tiene previsto pronunciar un discurso alrededor de las 13:00 horas de hoy en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo. Se espera que comente sobre la guerra allí, así como sobre las repercusiones de las sanciones sobre Rusia. En el pasado, siempre subestimó los efectos de las restricciones sobre la economía rusa.

En el 26º Foro Económico Internacional, el presidente ruso, Vladimir Putin, quiere demostrar que su país no depende supuestamente de socios de Estados Unidos y Europa.

Los organizadores anunciaron con orgullo en Telegram que un total de 17.000 personas de 130 países han confirmado su participación en el foro, que se lleva a cabo desde el miércoles. Sin embargo, lo que no se mencionó es que a muchos periodistas occidentales se les negó la acreditación este año. En cambio, se muestran imágenes de paneles de discusión, delegaciones extranjeras y un robot que hace helado.

6:31 am: Putin quiere viajar a Türkiye y puede llamar a Schulz

El presidente ruso Vladimir Putin quiere viajar a Turquía por invitación de su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan. “El presidente turco confirmó su invitación a nuestro presidente para visitar Turquía”, dijo Yuri Ushakov, asesor de Putin. Agregó que hay planes para este viaje, pero aún no hay una fecha definida.

Además, el Kremlin ha descrito la llamada telefónica con Putin que prometió el canciller Olaf Scholz como improbable pero bienvenida. “Quizás esto permitirá a Berlín quitarse las anteojeras que le impiden evaluar la situación con seriedad, al menos por un segundo”, dijo el jueves a la televisión estatal rusa el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Sin embargo, actualmente no hay ningún movimiento al respecto. La declaración de Schultz sobre una posible llamada telefónica fue “muy probablemente sobre intenciones hipotéticas”.

6 am: Experto en inundaciones de Cherson: Los suelos pueden recuperarse

Después de la destrucción de la represa Kakhovka en la zona de guerra en el sur de Ucrania, el suelo en la región inundada de Chersonesos también podría restaurarse, según el experto Georg Guggenberger. “Los suelos son organismos vivos que pueden curarse a sí mismos”, explica a dpa el director del Instituto de Ciencias del Suelo de la Universidad de Hannover. La condición principal es que el agua del embalse que desemboca en el Mar Negro no arrastre la tierra: “El suelo es uno de los más fértiles de Europa y la zona se considera el granero de Ucrania”, dice Guggenberger. “También es posible que se esperen signos importantes de erosión, pero esto aún no se pronostica”. Básicamente, es bueno si el agua está limpia y no contaminada. “Pero veo el mayor peligro en la eliminación de minas enterradas, que ahora se pueden transportar a cualquier parte por agua”. El riego es fundamental para el cultivo de frutas y verduras, que ahora faltan. Por otro lado, no se requiere riego para que el trigo y el girasol produzcan aceite comestible. Debería volver a funcionar el próximo año, al menos de forma limitada.

4:59 am: Zelensky elogia los planes de Estados Unidos para expropiar propiedades rusas

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, prometió planes estadounidenses para confiscar propiedades rusas y entregárselas a Ucrania. Una ley similar fue presentada en el Congreso. “En dictaduras como Rusia, el dinero tiene el valor más alto”. Los gobernantes sacrificarían felizmente cientos de miles de vidas humanas, pero no sus fortunas. Si ahora estaban privados de su dinero, sentían que la guerra en realidad les estaba trayendo pérdidas. “Deben perder por completo esta propiedad para aquellos que sufrieron la agresión de esta guerra terrorista en beneficio de nuestro estado y nuestro pueblo”, dijo Zelensky.