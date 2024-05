La abuela diluye talco para bebés con vino, lo que tiene consecuencias trágicas

Página principal mundo

de: Catherine Rykofsky

el presiona divide

Un bebé bebiendo de un biberón: en Italia reinaba una gran confusión. © Imagen de la Alianza / Agencia de Prensa Alemana | Armin Weigel

Italia está conmocionada: un niño está en coma porque su abuela mezcló un biberón. La policía está investigando un incidente doméstico.

Bari: una desafortunada confusión con consecuencias: como el vino blanco no estaba en una botella clara, sino en una botella opaca y más bien oscura, una abuela de Francavilla Fontana, cerca de Bari, Italia, eligió la botella equivocada. Dijo que mezcló la leche en polvo de su nieto de cuatro meses con el mismo vino en lugar de agua. La Gazzetta del Mezzogiorno.

Niño italiano envenenado por alcohol: su abuela diluye leche en polvo con vino

El bebé rechazó el biberón después de los primeros sorbos, pero parecía que ya era demasiado tarde. La abuela cometió un gran error el lunes.

Informes de la prensa local afirmaron que el alcohol resultante del vino provocó inmediatamente que el niño entrara en coma. Los médicos lo trasladaron inmediatamente del hospital local a la unidad de cuidados intensivos de la ciudad más cercana, Bari, donde le hicieron un lavado de estómago. Permaneció en coma en la unidad de cuidados intensivos y fue intubado. No fue la abuela, sino la madre del niño quien llevó al pequeño al hospital.

La policía en Italia está investigando, pero es posible que la culpa haya sido un desafortunado error.

El periódico local informó que el pequeño se encuentra nuevamente en mejores condiciones. Su vida no corre peligro. Los médicos no pueden o no quieren decir nada sobre el pronóstico del niño de cuatro meses. niño Él dice. Pero una cosa está clara: el niño pronto será trasladado de la unidad de cuidados intensivos a una sala normal. El niño de cuatro años ya no necesita intubación y su estado es estable. Más de cuatro días de miedo parecen haber terminado para la familia y la comunidad cerca de Bari.

Actualmente, las autoridades locales suponen que el incidente fue un accidente doméstico y no fue intencionado. Sin embargo, la policía está investigando. La familia tuvo que acudir a la Oficina de Bienestar Juvenil de Brindisi.

Recientemente, un bebé de tres meses en Italia fue hospitalizado por intoxicación por cocaína. (gato)