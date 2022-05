“Batalla de estrellas de la realidad”: el príncipe Heinz va a Elena Miras – TV

Estos dichos causaron lágrimas.

Hubo muchas idas y venidas en Star Beach nuevamente esta semana. Con mucha emoción, los rituales pueden tener un efecto calmante: Ronald Shell (63) encontró su carácter. Y así se dedicó de nuevo a la mera higiene personal, cuando los próximos habitantes iban a ser descubiertos en el horizonte.

Paco Herb, de 26 años, fue el primero en desembarcar y esperaba mujeres dispuestas: “Si pasa algo, no me escapo”. La sed de amor de Romeo. Ya había percibido el potencial agrícola: “¿Puedes conducir un tractor? Entonces puedes ayudarme a cosechar heno”.

Larissa (21 años), la excandidata del Partido Nacional Marroquí, también llegó, y el patrocinador no pudo seguir el ritmo: “Hoy es una locura otra vez. ¡Aquí es donde sucede el evento!”, luego de lo cual un tercer participante navegó en dirección de Sala. Su ex colega Jan Lake (37) Martin Wernick (42) saludó al actor de “Berlin Day and Night” con gran encanto: “¡Estás engordando, bienvenido!”

Mientras un escándalo entre las gemelas de Jan y Jake, Ilona y Susanna, de 25 años, provocaba amargas lágrimas, las siguientes nubes ya aparecían en los cielos de Tailandia. Las próximas nominaciones cavaron profundos temores en las frentes de los residentes de Sala: la estrategia parecía necesaria.



lago eneroFoto: RTLZWEI / Foto: París Tsitsos París Tsitsos / RTLZWEI



El príncipe Heinz quiere ‘cortar la cabeza de la serpiente’

El príncipe Heinz von Sayn-Wittgenstein (67 años) eligió un chivo expiatorio: “Elena Meraas es un ser humano. Si cree en algo, muerde como un bulldog”. Tuvo que compartir este conocimiento con Ronald Scheele y Heinrich Schaeffer: “Ella envuelve a los niños con sus manos para que ni siquiera se den cuenta. Y su futura madre es Sisi”.

En alta concentración, Hines contó cuántas ovejas de Elena deberían haber sido cazadas furtivamente: “Si todavía nos llevamos a Nina Christine, tendríamos cinco votos. Entonces podríamos sacar a Elena”.

Heinz lo expresó con más severidad: “Cortaré la cabeza de la serpiente. Si ella cree que es la Reina de la Sala… también hay otras personalidades poderosas aquí”.

El grupo volvió a reunirse más tarde, esta vez junto a Yassin Muhammad (30). Y nuevamente Heinz sonó: “Respeto eso. Sin embargo, si gano, le cortaré la cabeza a la serpiente”.

Inmediatamente corrió hacia Elena Miras (30 años) y la denunció – y ella enfureció: “¡Qué hombre más asqueroso!”. Haynes reiteró que creía que Elena reuniría y controlaría a la gente. Ahora incluso Jan Lake sintió el ataque: “¿Estoy afectado por Elena? ¿Yo?”

Pero Heinz fue más allá, rugiendo: “Ella es una novia del gueto. Puedes cambiar tu trabajo, pero no tu pasado”. Entonces Elena derrama lágrimas en la sala de consejería: “Es increíble lo que dijo. Para mí, Heinz es superficial, distante. Él es manipulador a mis ojos, no es adecuado para este espectáculo”.

Jean y Ceci tienen que salir del salón.

La venganza llegó en la Hora de la Verdad. Elena hizo un trabajo corto y nominó a Prince Roar: “Me llamaste serpiente, dijiste que influí en los otros candidatos. Entonces: ¡para ti! “Pero Jan Lake se hizo menos popular después de su ataque a los Mellizos. Recogió la mayor cantidad de monedas de nominación y tuvo que salir.

A los recién llegados también se les permitió enviar a casa a un residente de Sala y eligieron a la “señora que espera” Elena Sissi Hofbauer (26). No se fue sin dejar algunos consejos de despedida para sus amigos: “Nunca tengas miedo de lo que piensas. Siempre dilo claro. Sé tú mismo”.