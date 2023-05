“Bauer sucht Frau International”: ¡Hola, adiós!

¡Las emociones dan un paseo en montaña rusa en Liebeshöfe! El vaquero Tom toma una decisión importante, Heiko, el amigo de los gansos, y Basti, el huésped de la granja, no siempre se llevan bien, y el granjero de olivos Karl Heinz resulta ser alérgico a los perros bulliciosos.

Tras varias horas de olfato, se sacan las primeras conclusiones sobre algunas fincas. Catherine, una criadora de ponis, por ejemplo, no podría haber estado mejor. No importa a qué tipo de aprendiz se enfrente Marc: el suizo domina todos los desafíos con una sonrisa en la cara. La mujer de Karanti está tan emocionada con su invitado que se acerca a la esquina con una sorpresa muy especial antes de que termine la semana de la corte. Love turbo se encenderá en un campamento de cinco estrellas con diversión planificada en un jacuzzi. El plan de Catherine funciona. Los dos tortolitos (todavía) no se enamoran. Pero para miradas profundas y elogios de pie (“Cabello, ojos, humor: ¡eso es bueno!”) eso siempre es suficiente.

El vaquero Tom de Australia toma una decisión importante. (foto: RTL)

El buen humor también es un compañero constante en Farmer Emil en Namibia y Cowboy Tom en Australia. Mientras Emile y Suzanne, siempre un poco alegres, reciben sus “afirmaciones” finales en un safari reciente (“Creo que eres genial, ¡seguro que tenemos potencial!”) y finalmente se lamen los labios por primera vez (“Puedes darme ¡dos besos también!”), Tom toma una gran decisión después de su festín de canguros. Deliciosos dulces caseros con dos damas. Desafortunadamente, Astrid tuvo que empacar sus maletas (“Desafortunadamente, eso no funcionó muy bien”). A Karen, por otro lado, se le permite quedarse y disfrutar de la “vida tranquila” en cualquier lugar de Australia durante unos días más.

“Sentí un pulso por todas partes”.

Heiko sigue siendo amigo de los gansos de La Palma, el olivarero Karl Heinz de Italia y el recién llegado Johannes, que proporciona 27 caballos, 30 cerdos, cuatro gatos y un perro en Austria. Cuatro príncipes azules se enamoraron de la joven de 27 años con rizos. Sus nombres: Flo, Florian, Conner y Jean. Como bienvenida, hay una botella de vino espumoso y muchos escalofríos: “Sentí el pulso por todas partes”, admite Johannes con manos temblorosas.

Heiko, el cultivador de verduras, y el diseñador de terrazas se conocen desde hace mucho tiempo. Hofknabe Basti ya está “afinando”. ¿Cómo cooperan juntos en la vida cotidiana? ¿Como va el trabajo? ¿Y quién puede encontrar fruta fresca en el Mercado de Frutas de Santa Cruz? Heiko está en su elemento.

Ya sea como guía encarnado, narrador o líder: Heiko tiene las cuerdas firmemente en sus manos. Basti no encuentra sexy la apariencia de Hiko. El fotógrafo de moda de Múnich prefiere trabajar menos y hablar más: “¡No quiero hacer prácticas contigo!” se quejó un visitante de la corte. Haiku se encoge de hombros: “No busco solo un osito de peluche para el sofá”, confronta al larguirucho español con su elección.

En Italia, las primeras bolsas ni siquiera se desempacaron

La situación en la finca del olivarero Karl Heinz es algo más difícil. La experta en pan de masa fermentada, que todavía maneja con confianza los formularios de pedido de cuatro mujeres, “tiene que” enviar a casa el primer favorito después de una breve pero intensa charla de bienvenida. Por qué: Blonde Bettina solo está disponible en un paquete doble con Willie, el abrazador de perros. Sin embargo, el jubilado anticipado no desea tener amigos de cuatro patas que “corren por toda la casa”.

Dado que Karl-Heinz no solo posee 220 olivos, sino también un hombre terco, el capítulo de Bettina ha terminado. Tan pronto como el primero sale de casa, el segundo candidato está a la vuelta de la esquina. “Gente de placer” Claudia de Suiza quiere tomárselo con calma. Después de todo, el sabio Confucio dijo: “Los que tienen prisa deben caminar despacio”. ¿Puede el poderoso Karl-Heinz manejar tanta compostura a largo plazo?