Los espectadores de ZDF rompen su primer parque de televisión con Andrea Kewell

El primer parque de televisión de Maguncia se transmitió el domingo (7 de mayo de 2023) en ZDF. Una vez más, los espectadores inundaron Twitter para expresar su descontento con el programa, presentado por Andrea Kiewel.

Maguncia – El lanzamiento de la 37ª temporada de TV Garden recayó en ZDF. A las 11:58 a. m. 27 segundos, la moderadora Andrea Kewell saludó a los miles de espectadores y millones de personas de Lerchenberg frente a los televisores con las palabras: “Hola. Oh oh oh oh. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días”.

Kievel usa un traje de pantalón al comienzo de Park TV – lista de invitados notables

el Kevel de Berlín Oriental Al principio vestía un traje pantalón rosa y se recogía el pelo en una cola de caballo. Los invitados al ZDF Cloud Free TV Garden incluyeron a Giovanni Zarrella, The Princes, Patricia Kelly y Luca Hanni.

Accidente en ZDF TV Park: el increíble personaje de elevación de Katherine Menzinger falla Ver galería de fotos

Transmisión ZDF desde Maguncia durante 2 horas y 11 minutos. Si bien su duelo a larga distancia con la exitosa estrella Stefan Moross y “Dom Sunday” no se decidió el lunes por la mañana (los índices de audiencia de televisión no estaban disponibles a las 8 a. m.), la comunidad de Twitter disparó duramente, como de costumbre, contra el entretenido programa de Lerchenberg.

Los espectadores en el jardín de ZDF TV fueron perturbados por la canción de los príncipes.

El motivo de la queja fueron las palabras de los príncipes. El usuario escribe en Twitter: También lo escuché con asombro. Leila fue a las barreras limpias del parque de televisión, pero los buenos príncipes verdes izquierdos pueden cantar “Go to Thailand for the fuck” y la ZDF permite que los niños la bailen.

Otro usuario resume el estreno con Andrea Kewell: “Fue malo”. “Así que la próxima semana no volveré a estacionar la televisión”, dice el usuario de Twitter Rene. “Videogourmet” lo resume: “Eso fue realmente malo otra vez”. El comentario de Joker: “Sobrevivimos al estreno, lamentablemente no al hígado”. Aparentemente, solo con alcohol, el comentarista soporta la oferta de Mainz: “legítimo, emborracharse al mediodía”.

Comentarios positivos de Twitter sobre la primera edición de ZDF TV Park

Sin embargo, también hay una serie de reacciones positivas en Twitter al primer episodio de Fernsehgarten: “En mi opinión, un comienzo entretenido”, dice Tom. El usuario de Twitter Ephraim escribió al final del programa: “Gran comienzo. Mantente enamorado del Kiwi”. Fredo califica el comienzo con un ‘7 sobre 10’ y está deseando que llegue el próximo domingo. Entonces el eslogan en el parque de televisión ZDF es ‘Fiesta de dardos’.

En lo profundo de las columnas de Twitter se puede leer: “Inglaterra tiene un rey, nosotros tenemos un kiwi”. ¿Qué tienen en común el rey Carlos y Andrea Kewell? La presentadora de ZDF Fernsegarten quería saber de sus fans. Pero obtuvo respuestas indiferentes. Fuentes utilizadas: zdf.de, twitter.com