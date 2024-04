¿Baviera? “No será divertido para el fútbol alemán”.

El Bayern de Múnich tiene un abono al campeonato alemán desde hace once años, pero es probable que ese abono acabe pronto.

“Es bueno que Leverkusen tenga un equipo distinto al Bayern en la cima, aunque tengo curiosidad por ver la reacción del Bayern si no gana nada en una temporada”, dijo Tremmel. mundo . Su temor: “No será divertido para el fútbol alemán”.

Los cambios a menudo conducen al éxito en el fútbol: Tremmel también lo sintió en el Union con el cambio de entrenador de Urs Fischer a Nenad Bjelica: “Sabes, Urs Fischer me dijo muy racionalmente poco antes de retirarse que realmente no importa quién lo siga .” para él. Un balón que no ha entrado antes en la portería simplemente volverá a entrar. Así es como sucederá. Y así sucedió.”