Por eso los técnicos del Bayern agradecen a Tuchel

El Bayern de Múnich puede considerar la temporada 2023/2024 de la Bundesliga un fracaso. ¿Fichar a Thomas Tuchel fue un error? no necesariamente. Los responsables de los campeones estándar también se benefician en parte del trabajo del entrenador.

Por primera vez en doce años, el Bayern de Múnich se perderá el campeonato alemán esta temporada. Esto es casi seguro dado que están a 13 puntos del líder Bayer Leverkusen. El hecho de que el entrenador Thomas Tuchel tuviera que marcharse a principios de verano no es sorprendente, dada su mala temporada en la Bundesliga. Sin embargo, los directivos del Bayern están parcialmente agradecidos a Tuchel por el trabajo realizado, como escribe Kicker en este número.

Después de todo, el entrenador ha demostrado claramente a la dirección del campeón récord los agravios que ha habido en el Bayern de Múnich durante toda la temporada. Injusticias que no han pasado desapercibidas para el presidente honorario Uli Hoeness: “Esta mentalidad Larivari, que ha surgido en parte en el último año o dos, se detendrá de nuevo”, criticó claramente al equipo en una entrevista con BR.

Tuchel destacó en la primera rueda de prensa tras confirmar su marcha en verano: “Creo que no soy el único problema”. Según sus propias declaraciones, presentó a la directiva un duro análisis de los problemas del equipo.

duro. Así se ha comportado Tuchel desde el inicio de su etapa en el Bayern. Cuestionó constantemente el estatus y los roles de ciertos jugadores. También explicó que las estructuras arraigadas dentro del equipo obstaculizan un mayor desarrollo. Tuchel subió tres puntos repetidamente.

1. Se acabaron los tiempos de Kimmich y Goretzka

Tuchel quiso disolver al inicio de la temporada el dúo de seis hombres formado por Joshua Kimmich y Leon Goretzka, que había tenido éxito durante muchos años, y pidió a los Chiefs que firmaran un contrato de seis hombres. Pero el acuerdo por Joao Balenha fracasó poco antes de la fecha límite de transferencia.

Mirando hacia atrás, Tuchel puede sentirse reivindicado. Estaba claro que las cosas habían ido mucho mejor en las últimas semanas con Kimmich como lateral derecho y el joven Aleksandar Pavlovic en el centro. Cuando Pavlovic no estuvo disponible contra el Dortmund, el Bayern inmediatamente volvió a perder el control del centro del campo.

2. Mueller es un modelo descontinuado

Thomas Müller es una leyenda en el Bayern desde hace mucho tiempo. Sin embargo, la joven de 34 años se ha convertido en una modelo deportiva cada vez más debilitada.

Tuchel también lo dejó claro a los funcionarios al dejar al veterano en el banquillo para la ronda preliminar. Pero esto provocó malestar dentro del equipo. Pero está claro que Tuchel no se equivoca. El error de Müller el sábado provocó un gol tempranero contra el Dortmund. Incluso en el equipo de la DFB sólo desempeña el papel de bromista.

3. Una banda muy débil

Tuchel también señaló repetidamente que la plantilla del Bayern de Múnich no era lo suficientemente amplia para estar a la altura de los mejores equipos internacionales. La situación ha mejorado recientemente con transferencias de invierno como el fichaje de Eric Dier y el regreso de Serge Gnabry y Kingsley Coman, lesionados desde hace mucho tiempo. “La competencia es lo que queríamos desde el principio”, afirmó el técnico antes del enfrentamiento con el Borussia Dortmund. Esta frase también contiene una crítica oculta.

No hace falta decir que las palabras abiertas de Tuchel no fueron bien recibidas ni por Kimmich ni por Müller, e impresionó aún más a los demás jugadores. El capitán Manuel Neuer tiene en gran estima al entrenador y su colega portero Sven Ulreich también elogió recientemente a Tuchel: “Está haciendo un gran trabajo, es un entrenador al más alto nivel. Ha hecho un gran trabajo aquí, aunque no se le presente de esa manera ante el equipo”. mundo exterior.”