Bayern de Múnich: la emocionante pista de Davies de Christoph Freund | Deportes

Bei der offiziellen Vorstellung von Bayern-Neuzugang Hiroki Ito (25) am Dienstagvormittag sprach Boss Christoph Freund (47) auch über die Zukunft von Außenverteidiger Alphonso Davies (23).

Freund auf BILD-Nachfrage: [–>„Es haben Gespräche stattgefunden, die bis jetzt noch zu keiner Einigung führten. Phonzie macht jetzt noch seinen verdienten Urlaub, wird dann zurückkommen und dann werden wir sehen. Die Tür ist sicher nicht zu.“

Leer también

Davies‘ Vertrag bei Bayern läuft 2025 aus. Die Gehalts-Forderungen des Kanadiers erachten die Münchner als zu hoch. Der Klub hatte zuletzt ein Jahresgehalt von rund 13 Mio. Euro plus Boni geboten. Das reicht dem Verteidiger nicht. Er fordert ein Gehalt von 16 Mio. plus Boni. Zudem sollen Davies und sein Berater für die Unterschrift unter einen neuen Vertrag zusätzliche 15 Mio. verlangen.

También interesante anuncio También interesante anuncio

Die Gespräche liegen aktuell auf Eis. Davies kann sich vorstellen, seinen Vertrag auslaufen zu lassen. Real Madrid hat Interesse. Bayern würde dann aber keine Ablöse kassieren. Auf der anderen Seite gilt der neue Bayern-Trainer Vincent Kompany (38) als Davies-Fan, will ihm eine faire Chance geben.

Freund weiter: [–>„Das Wichtigste ist, dass er eine richtig gute Vorbereitung macht, dass er dann richtig gut reinstartet mit uns und dass er richtig gut zu seiner Form findet. Und dann werden wir sehen, was die nächsten Monate bringen. Der Phonzie hat sich in den letzten Jahren zu einem absoluten Schlüsselspieler entwickelt, er hat das richtig gut gemacht. Er geht jetzt in sein letztes Vertragsjahr so wie es aussieht und dann werden wir sehen wie die Gespräche verlaufen. Aber die Tür ist sicher nicht zu.“

READ Carlos Alcaraz gana la final del US Open: el joven de 19 años es el nuevo número 1 en los esports de tenis Bayern-Sportdirektor Christoph Freund Foto: Tom Weller/dpa

Zuletzt stand Davies mit Kanada bei der Copa America auf dem Platz, verlor im Spiel um Platz 3 gegen Uruguay (5:6 n.E.) und verschoss den entscheidenden Elfmeter. Sein Panenka-Versuch traf nur die Latte. Im Halbfinale wurde er zwischenzeitlich mit einer Sprunggelenksverletzung ausgewechselt, bei der es später Entwarnung gab.

Freund: „Kanada hat grundsätzlich ein gutes Turnier gespielt und der Phonzie hat ein gutes Turnier gespielt. Im Halbfinale hat es so ausgeschaut, als sei er verletzt. Das Wichtigste ist, dass er fit ist und dass keine größere Verletzung aufgetreten ist.“

Was sollte das denn?Kuriose Yamal-Szene vor König Felipe Quelle: BILD

Zu seiner Zukunft sagte Davies zuletzt: „Mein Fokus liegt gerade darauf, meinem Nationalteam dabei zu helfen, in diesem Turnier weit zu kommen. Ich werde darüber nachdenken, wenn das Turnier hinter uns liegt.“

Das wäre jetzt der Fall.