Bayern Múnich: Alphonso Davies habla de su futuro | deportes

Wie geht es mit ihm weiter?

Der Vertrag von Bayern -Star Alphonso Davies (23) läuft nach der Saison aus. Er flirtete zuletzt immer wieder mit Real Madrid. Die Gehalts-Forderungen des Kanadiers erachten die Münchner als zu hoch. Der Klub hatte zuletzt ein Jahresgehalt von rund 13 Mio. Euro plus Boni geboten. Das reicht dem Verteidiger nicht. Er fordert ein Gehalt von 16 Mio. plus Boni.

Zudem sollen Davies und sein Berater für die Unterschrift unter einen neuen Vertrag zusätzliche 15 Mio. verlangen. Die Gespräche liegen aktuell auf Eis. Jetzt äußert sich der Spieler selbst in BILD zu seiner Zukunft.

Bayern-Star Davies spricht über seine Zukunft!

Er macht deutlich: „Mein voller Fokus liegt bei dieser Mannschaft. Ich spiele jetzt hier bei Bayern München und darauf konzentriere ich mich. Ich möchte jedes Spiel gewinnen. Deshalb mache ich mir darüber momentan keine Gedanken. Egal, ob ich bleibe oder den Verein verlasse, ich werde diesen Klub immer in meinem Herzen tragen.“

Auf die Frage, ob eine Vertragsverlängerung weiterhin möglich ist, sagt Davies: „Das ist eine gute Frage, da müsst ihr mit meinem Berater sprechen. Mein Fokus liegt jetzt gerade darauf, jedes Spiel zu gewinnen. Über das andere Thema mache ich mir gerade keine Gedanken.“

Kommt es am Ende doch noch zu einer Einigung? Bayerns Sportdirektor Christoph Freund (47) hatte die Tür bezüglich einer Vertragsverlängerung zuletzt ebenfalls noch nicht zugemacht. Er sagte: „Es haben Gespräche stattgefunden, die bis jetzt noch zu keiner Einigung führten. Phonzie macht jetzt noch seinen verdienten Urlaub, wird dann zurückkommen und dann werden wir sehen. Die Tür ist sicher nicht zu.“

Davies spielt unter Neu-Trainer Vincent Kompany (38) eine wichtige Rolle. Nur in einem Pflichtspiel stand er nicht auf dem Rasen. In der Champions League gegen Dinamo Zagreb (9:2) und beim Bundesliga-Sieg in Bremen (5:0) stand der Kanadier zuletzt in der Startelf.