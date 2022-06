Bayern Munich: Dos nuevos actores fuera: ¡Fruchtel a Viena y Hoffmann a Braunschweig! – Bundesliga

¡Ahora se han solucionado dos cambios de portero!

El Bayern de Múnich anunció el miércoles por la tarde que Christian Frochtel (22) y Ron-Thorben Hoffmann (23) dejan el récord de campeones. Ambos guardias en realidad tenían contrato hasta 2023.

Según la información de BILD, los jefes del Bayern de Múnich tenían una opción de recompra escrita en ambos contratos.

¡Früchtl va a Viena Austria en la Ösi-Bundesliga!

El ‘pequeño recién llegado’ estaba en el último tercio y consumió nueve minutos en el último día del partido en Wolfsburg, una primera vez para un profesional. Partido de despedida tras 118 partidos juveniles en Múnich.

Fruchtel (fichado hasta 2025): “Fui el tercer portero del Bayern de Múnich, por lo que no entreno mucho en los partidos. Últimamente también he estado mucho en el banquillo, pero mi objetivo obvio es jugar, por supuesto. Este es otra razón por la que tomé la decisión de venir a Austria. Creo que este es el club adecuado para mí y mi desarrollo y no veo la hora de empezar”.



Christian Fruchtel (izquierda) en enero durante un entrenamiento adicional con el futbolista mundial Robert Lewandowski Foto: Imago Images/Philip Ruiz



Früchtl vino del equipo juvenil SpVgg Grün-Weiß Deggendorf hace ocho años, fue cedido a Núremberg por un año en 2020/21, se convirtió en campeón junior B de Munich, campeón de la división tres, y estuvo en el equipo durante cuatro campeonatos alemanes y tres profesionales de 2020. .

Hasan Salihamidzic, miembro de la junta de deportes (45): “Para Christian, mudarse a Austria-Viena es el siguiente paso necesario en su carrera. Era su deseo y lo entendemos. También tenemos la responsabilidad de permitirle desarrollarse de esta manera. ”

Aquí es donde encontrarás contenido de las redes sociales. Para interactuar o ver contenido de las redes sociales, necesitamos su consentimiento. Activar redes sociales



¡Hoffmann pasa al segundo grado con el ascenso de Braunschweig!

El nativo de Rostock vino de la Sub-17 del RB Leipzig en 2015. Celebraba títulos juveniles con Früchtl y también fue parte de ganar la Liga de Campeones en 2020. La temporada pasada fue cedido al Sunderland. Después de 127 partidos juveniles (ningún partido profesional) se acabó con el Bayern de Múnich.



La temporada pasada, Ron-Thorben Hoffmann fue cedido al Sunderland y estuvo en la portería hasta que fichó a Corona.Foto: Tahaluf / Noor Photo



Brazzo: “Ron-Thorben mostró su gran potencial en 24 partidos oficiales en el Sunderland la temporada pasada. En el Eintracht Braunschweig ahora seguirá su camino constantemente. Quiere entrenar para los partidos y estamos convencidos de que puede ser un gran apoyo para Braunschweig en la segunda división. Les deseamos mucho éxito a ambos en su futuro”.

Según información de BILD, ¡Hoffmann irá a Braunschweig por unos 300.000 € (contrato hasta 2024)!

Peter Follmann (64 / Director General de Deportes cerca de Braunschweig): “En Thorben pudimos contratar a un portero ambicioso y bien entrenado, con quien trabajamos para proporcionar la posición competitiva requerida en el puesto de portero. Con nuestra constelación de porteros , nos vemos en una posición muy buena para la próxima temporada”.

La escaladora de la segunda división llevaba tiempo buscando un fuerte rival para la portera titular Jasmine Vesic (36). ¡Hoffman quiere ser el nuevo No. 1!

El portero le dijo a BILD: “Quiero consolidarme como portero titular en la segunda división la próxima temporada. Mi gran objetivo es ascender a la primera Bundesliga”.

El reemplazo del capitán del Bayern Manuel Neuer (36) la próxima temporada seguirá siendo Sven Ulrich (33) / extendido hasta 2023 en mayo. ¡El nuevo número tres estará con el portero alemán Johannes Schenk (19)!