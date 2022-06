Fórmula 1: Lewis Hamilton protege a Naomi Schiff – Lo que pasó antes en Bakú – Fórmula 1

¡Fuerte compromiso de Lewis Hamilton (37)!

Tras la carrera de Bakú (Azerbaiyán), la siete veces campeona del mundo de Fórmula 1 defendió públicamente en Twitter a la experta televisiva Naomi Schiff (28).

Hamilton: “Naomi es una exciclista profesional que está bien calificada para decir lo que piensa como parte del Team Sky. Ha sido una gran incorporación desde que existe y deberíamos recibir una cobertura aún más representativa con los brazos abiertos. Todavía tenemos un largo camino para ir a cambiar esta actitud en el deporte”.

¿Qué significa Hamilton?

Schiff es experta en el equipo de Fórmula 1 de la emisora ​​británica Sky, por lo que también analizó la carrera de Bakú. Sin embargo, en Twitter, el usuario del ex piloto de carreras belga-ruandés se negó a calificar como experto de Clase Uno. Schiff compartió la publicación con sus seguidores y respondió con tres caras de risa bostezando. Cuando Hamilton (que lleva años luchando por una mayor diversidad en la Fórmula 1) defendió a Schiff, junto a varios otros usuarios, el autor eliminó su declaración.

Un usuario comentó: “¿Cuántos ancianos blancos se quejan de esta publicación (tres caras sonrientes de un chef que bosteza)? Es como si tuvieran algún plan. Nunca los recuerdo quejándose de Pinkham, Gower, Brookes o McKenzie (todos presentadores blancos). en Sky, editor). ¿Qué tienen todas estas mujeres que Naomi no tiene?”.

La propia Schiff agradeció a sus fans: “Gracias a todos los que me defendieron. Agradezco todo el cariño y apoyo, ninguno de ustedes pasa desapercibido. Desafortunadamente, no creo que el problema del acoso cibernético, los ataques, la malicia, etc. desaparezcan pronto”.

Y también: A veces, las redes sociales dan voz a personas que no merecen ser escuchadas. Así que animo a cualquiera que lea esto a que no se involucre ni tome represalias. Recuerda que tus palabras tienen impacto y por eso debemos hacer algo positivo con estas plataformas y ser amables con los demás”.