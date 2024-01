Bayern Munich – El deseo y la necesidad de Thomas Tuchel en defensa: Estos son los candidatos para pasar al Bayern

Tomiyasu no está con los Gunners esta temporada y hasta ahora ha disputado 20 apariciones competitivas. Sin embargo, esta no será la ayuda directa que necesitan los campeones alemanes de Standard. Tomiyasu forma parte del plantel de Japón que participa en la Copa Asiática. Además, según “Il Mattino”, el Club Napoli también debería competir por los servicios del jugador nacional.

lejos de los ojos lejos del corazón? Este dicho no parece aplicarse tras el fracaso de los fichajes de verano. Todavía se dice que Tuchel está muy interesado en el delantero del Fulham. Pero la situación es diferente a la de hace unos meses: Pallina ha ampliado su contrato con el club londinense hasta 2028 y el Bayern, a diferencia del verano, ya no está dispuesto a pagar más de 60 millones de euros.

Sin embargo, según el entrenador del Fulham, Marco Silva, no hay ninguna oferta por los 'seis jugadores' de los Cottages. Silva reveló el fin de semana pasado: “Puedo decir con 100% de certeza que no hemos recibido ninguna solicitud para incluir a un jugador de nuestro equipo”. Y añadió: “Nuestro plan es fortalecer el equipo y no abandonar a jugadores importantes”. Una declaración estándar en la industria y que no debería necesariamente disuadir a Baviera. Entonces es posible que haya una nueva versión de la disputa por Palinha.