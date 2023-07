Bayern Múnich: Hoeness es criticado por Kane y tiene consecuencias

Rotch Egern / Múnich El jueves por la mañana volvió con el equipo que ama y vio el entrenamiento general. La última unidad estaba en el campo de entrenamiento en Tegernsee. Por supuesto, estamos hablando de Uli Hoeneß. Presidente honorario. Patrón del Bayern. Señor Bayern Múnich.

El equipo del entrenador Thomas Tuchel inició su viaje a casa al mediodía. Según información de AZ, el equipo cedió la tarde y el viernes.

Hoeneß no habló el jueves. Ha hecho suficiente en los últimos días, dice el presidente honorario de Bavaria. Como, por ejemplo, en el caso de la estrella del Tottenham, Harry Kane, quien “ha dejado claro en todas las discusiones que su decisión se mantiene, y si continúa, la tendremos, ¡porque entonces el Tottenham tendrá que abandonar!”. Eso es lo que dijo Hoeneß el fin de semana pasado en Tegernsee, cuando el FC Bayern recién comenzaba su campo de entrenamiento allí.

No se quedó ahí, Hoeneß continuó una conversación con los representantes de los medios presentes: “Él (Ken, editor) Quiere jugar internacionalmente y, afortunadamente, los Spurs no serán internacionales el próximo año. Ahora tiene otra oportunidad de llegar a un gran club de Europa. Se dice que estas dos declaraciones en particular se interpretaron como poco elegantes en Inglaterra y totalmente inútiles en negociaciones complejas, tanto internas como externas.

La madrugada del lunes, el director ejecutivo, Jan Christian Dressen, trató de calmar el asunto y las negociaciones: “En general, creo que es mejor que no comentemos más sobre temas en los que vayamos más allá de lo que se sabe actualmente”. Bueno, quien habló fue Hoeneß. Los bávaros no quieren empeorar la relación con su socio negociador “listo e inteligente” Daniel Levy, según Hoeneß.

Porque: según los informes, el director ejecutivo del Tottenham no estaba contento con nada más que con los comentarios de Hoeneß. Levy no quiere ser presionado y ahora debe insistir con razón en que exija una tarifa de transferencia de al menos 100 millones de euros.

El nuevo jefe del Tottenham, Ange Postecoglou, fue algo pragmático sobre el caso de Kane y lo tranquilizó: “Hay mucha gente a la que Harry (Ken, editor) Mejor de lo que sé. Pero nada lo molestará. Personalmente no me afecta en absoluto. “Si otros clubes quieren hablar de los jugadores que contratamos, entonces esto es más asunto de ellos que trabajo nuestro”, dijo el australiano en la rueda de prensa previa a la derrota amistosa ante su rival West Ham (2-3).

Incomprendido, Hoeness, técnico del Bayern Múnich, no molesta por primera vez en la ventana de fichajes

¿Cómo? Se siente incomprendido y no ve mucho de malo en sus declaraciones. Especialmente cuando elogió a Levi como “listo” y “muy inteligente y profesional”, se ignoró la percepción pública del patriarca bávaro. Así que Hoeneß quiere ser más selectivo en su elección de compañeros de conversación (¿y palabras?), informa al menos “ “

No es la primera vez que Hoeneß aparece verbalmente en medio de una partida de póquer de conversión. Su declaración de febrero de 2019 fue memorable: “Si supieras lo que ya tenemos para la nueva temporada…”, dijo en un “doble pase”. También en ese momento, el FC Bayern Munich estaba en negociaciones para elegir al mejor jugador de la Premier League inglesa: Leroy Sane.

Incluso antes de que se firmara Leroy Sane, Uli Hoeness estuvo presente verbalmente. ¿Harry Kane tiene la misma puntuación?

© Imago / Ver foto

Incluso antes de que se firmara Leroy Sane, Uli Hoeness estuvo presente verbalmente. ¿Harry Kane tiene la misma puntuación? por imago/revierfoto “}”>

Definitivamente Definitivamente, también conocidos por el público, eran los campeones récord alemanes Lucas Hernández, Benjamin Pavard y Viet Arp en ese momento. Ivan Perisic y Philippe Coutinho se unieron después de que Sané se rompiera el ligamento cruzado en el Community Shield contra el Liverpool. En mayo de 2019, Hoeneß confirmó su interés por Sane: “Estamos tratando con el personal”. La transferencia finalmente se completó unos meses después.

El entrenador Tuchel muestra comprensión por Hoeneß: “A veces Ole toma una decisión instintiva”

Entonces, como ahora, era y sigue siendo importante ocupar puestos clave en el Bayern de Múnich. Al final de la temporada 2018/19, Franck Ribéry y Arjen Robben dejaron el club. El año pasado fue Robert Lewandowski el que no pudo ser sustituido en toda la temporada. Thomas Tuchel al menos puede entender el discurso de Hoeneß, también en los términos de Kane: “Es su derecho. A veces, Ole decide por instinto hablar un lenguaje sencillo. A veces se contiene. Así es como vive”.

Indiscutible y probado con éxito durante décadas. La mayor parte del tiempo, le importa poco si y a quién ofende sus comentarios. Porque a Hoeneß le interesa principalmente proteger al Bayern. Si el resultado de Kane es el mismo que en el caso de Sané, es decir, el jugador acaba vistiendo la camiseta del Bayern de Múnich, Hoeneß se sentirá seguro en su planteamiento delantero, a pesar de la malinterpretada afirmación.