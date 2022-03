Bayern Munich: Julian Nagelsmann bromea sobre Zoff con Lothar Matthaus – Bundesliga

¡Después de todo, alguien está tratando de aligerar el ambiente entre el Bayern de Múnich y Lothar Matthaus (60)!

Cuando el entrenador Julian Nagelsmann (34) acudió a la entrevista de Sky tras la aparente victoria por 4-0 sobre el Union, provocó risas inesperadas en la conversación con el moderador de la sesión Sebastian Hellmann (54) y el recordista nacional.

El tema es el contrato de Robert Lewandowski (33/ hasta 2023). Nagelsmann y la ex estrella del Bayern Matthaus están de acuerdo en que el Bayern debe hacer todo lo posible para mantener la pole por más tiempo.

Hellmann: “Estás de acuerdo. Ambos usan chaquetas verdes”. De hecho, la chaqueta verde oliva del entrenador del Bayern se parece mucho a la de las dos personalidades de la televisión.

La adorable respuesta de Nagelsmann: “Extra gracias a ti, así que no siempre soy tan especial. Y formamos una unidad aquí en la mesa, lo que no ha sucedido mucho últimamente”. Luego, Nagelsmann se ríe con ganas y agrega: “Fue solo por diversión.”

antecedentes: La audiencia se despidió entre Matthaus y el presidente del Bayern, Oliver Kahn (52).

En SPORT BILD, el experto de Sky criticó duramente al director general del Bayern por Lewandowski: “Si aún no te has puesto en contacto con el equipo de Lewandowski, me parece una falta de respeto. Habría sido inimaginable con Hoeneß o Rummenigge. ¡La relación personal ya no existe!”.

El contraataque de Kahn: “Lamentablemente, Lothar interpretaba cada vez más su papel de buen experto en fútbol como fuente de titulares. Sería una buena idea no hablar de temas sobre los que carece de perspicacia”.

Antes del partido del Bayern de Múnich contra el Al-Ittihad, Mateusz añade: “Cuando Oliver Kahn dice que no tengo una visión interna, por un lado tiene razón. Pero he estado en este campo durante tanto tiempo que he pasado por una o dos cosas en la vida o me doy cuenta de que puedo hacer las paces”. mi propia opinión y tener mi propia opinión”.

Antes de eso, ya hubo un problema entre Mateusz y el director deportivo Hasan Salihamidzic (45). Estuvo relacionado con las cesiones de Dayot Obecano (23) y Lucas Hernández (26), a los que, según Matthews, les falta calidad.