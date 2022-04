Bayern Múnich: Julian Nagelsmann critica al Friburgo por reanudarlo tras un error en la suplencia

En el minuto 86, el Bayern de Múnich estuvo brevemente con doce jugadores en el campo porque Kingsley Coman, que ya ha sido sustituido, aún no ha salido del campo oro.

Es por eso que el club deportivo ha presentado una protesta, y el caso ahora está en el Tribunal Deportivo de la Federación Alemana de Fútbol (DFB).

“No me siento tan cómodo como el CEO”, dijo Nagelsmann sobre la perspectiva de perder tres puntos en la pelea por el campeonato.

Bundesliga Parece que el desafortunado Tolisso lleva semanas fuera del Bayern Ayer a las 16:23

El entrenador del Bayern, Oliver Kahn, se había mostrado previamente confiado en la capacidad de los líderes de la liga para mantener los puntos.

Sin embargo, Nagelsmann enfatizó: “En mi opinión, el veredicto solo puede ir en una dirección”. para Baviera.

Nagelsmann: Recomendaría no objetar

Pero él no era el “juez” y, por lo tanto, no está seguro. Si su club fuera un potencial beneficiario en una situación similar, habría aconsejado “claramente” a los funcionarios que no presentaran una objeción.

Nagelsmann dijo que le parecería inapropiado darle una palmadita en la espalda por los tres puntos ganados en la mesa verde. Sin embargo, el hecho de que el Comité Supremo protestó y, por lo tanto, actuó de manera diferente a lo que anunció su colega Christian Streiche inmediatamente después de que terminó el partido, es indicativo de cierta “presión”.

(IDS)

Usted también podría estar interesado en: ¡Objeción rechazada por favor! Por qué deberías quedarte 4:1 para el Bayern de Múnich

Nagelsmann se siente con Tolisso: ‘Estoy harto del mundo’

Bundesliga “Circunstancias desafortunadas”: el técnico del Bayern comenta el hundimiento del cambio 03/04/2022 a las 14:06