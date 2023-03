Bayern Munich: Lothar Matthaus ataca a Uli Hoeness | Deportes

El récord nacional de jugadores se sostiene solo…

Lothar Matthaus (61′) reaccionó no entendiendo las críticas de Uli Hoeneß (71′). Presidente de Honor de Hace una semana, el Bayern de Múnich (71) acusó al excapitán del Múnich de “pasarse de la raya a menudo” en sus análisis como experto en Sky TV cuando hablaba de su exclub.

Presidente de Honor de Baviera Uli Hoeneß Foto: Getty Images

Ahora, el campeón mundial de 1990 contraataca en Sky90. Matthaeus: “Sí, hay un vínculo, pero en mi posición como experto en Sky me permite expresar las impresiones que me llevo. Ciertamente no fui por debajo del cinturón, no insulté a ningún jugador, absolutamente nada No entiendo estas frases “. Sin saber lo que dijo sobre el Bayern de Múnich, dijo el récord internacional alemán.

Hoeneß se graduó de Matthäus en el “Abendzeitung” de Múnich para ser “un destacado experto en fútbol y una figura muy importante en el FC Bayern durante los últimos 20 años”. “Pero a veces se olvida de que estaba jugando para este club. Cuando a veces escucho sus sugerencias, no lo entiendo”.

Ahora Matthew estaba decepcionado. “Y si estas frases vuelven a sonar mediáticamente: ¿por qué no me llama él mismo? Ya lo ha hecho muchas veces”.

No es la primera pelea entre ellos: En 2002, Hoeneß dijo que Matthaus “ni siquiera será un guardia verde en el nuevo estadio”. Hoeneß ha reiterado ahora que no cree que Matthaus ocupe un puesto importante en el Bayern.

Mateus dijo que los comentarios no lo lastimarían. “Porque no puedo encontrar una razón para atacar a Uli Hoeneß de nuevo”. Si alguien dice algo sobre el Bayern de Múnich que no coincide con el punto de vista de Hoeness, va “al lado personal”.

Puso sus ambiciones de querer hacerse cargo del récord de campeones en “cero punto cero”: “Podría fichar a Ole aquí y ahora: no tengo ambición de aceptar ningún puesto en el Bayern de Múnich”.